Бизнесмен Евгений Пригожин собирается купить «Фонтанку» и «Деловой Петербург»
Бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как «повар Путина», планирует приобрести издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург», которые неоднократно публиковали материалы о деятельности ресторатора
Бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как «повар Путина», планирует приобрести издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург», которые неоднократно публиковали материалы о деятельности ресторатора.
По данным издания «Новая газета в Петербурге», «на людей, «документально» не имеющих к «Фонтанке» отношения, но весомых в принятии решений по ее судьбе, было оказано давление». Им предложили продать «Фонтанку» Евгению Пригожину, а вместе с ней и другое независимое городское издание «Деловой Петербург».
Речь идет о компании Fort Group Максима Левченко и Бориса Пайкина, которая ранее интересовалась покупкой «Фонтанки» и некоторое время владела 80% «Делового Петербурга».
По данным «Новой», бенефициаром Fort Group считают заместителя председателя правления «Газпрома» и сослуживца президента РФ Валерия Голубева. О планах приобрести «Фонтанку» и «Деловой Петербург» г-н Пригожин сообщил владельцам Fort Group через Голубева.
Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков заявил, что у него нет информации о возможных покупателях издания.
Главред «Фонтанки» Александр Горшков заявил в свою очередь, что слышал о том, что судьбу его издания пытаются решить «где-то наверху».
«Фонтанка» неоднократно публиковала материалы о «фабрике троллей» и частной военной компании «Вагнер», с которыми связывают Евгения Пригожина.
После публикаций о ЧВК «Вагнер», бойцы которой воюют в Сирии и на Донбассе, «Фонтанка» подверглась мощной кибератаке.