Верховный суд предложил квалифицировать ряд преступлений как проступки
Верховный суд РФ внесет в Госдуму законопроект который, вводящий новый тип наказуемого деяния - уголовный проступок, промежуточный между преступлением и правонарушением. Уголовным проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести
Верховный суд РФ внесет в Госдуму законопроект который, вводящий новый тип наказуемого деяния - уголовный проступок, промежуточный между преступлением и правонарушением. Уголовным проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы.
Сейчас в действующем законодательстве есть четыре категории преступлений по тяжести, при этом к преступлениям небольшой тяжести относятся как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так и неопасные экономические преступления. За наименее значительные из таких преступных деяний вовсе не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, сообщает РБК.
В Верховном суде отметили, что таких составов в Уголовном кодексе около 80. В 2016 году по ним было осуждено порядка 40 тысяч человек. В частности, граждан осудили за клевету, вандализм, разные квалифицированные виды мошенничества, разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов и избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища.
Теперь Верховный суд предлагает считать указанные деяния проступками и не наказывать за них лишением свободы.
Согласно законопроекту, граждане, совершившие уголовный проступок впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле слова. В качестве наказания для них предлагается штраф или обязательные работы. При этом судимости у нарушителей не будет. Уголовная ответственность для таких граждан будет предусмотрена, если они злостно уклоняются от наказания.
Кроме того, для уголовных проступков будет установлен более короткий по сравнению с преступлениями срок давности. Так, если проступок был совершен более года назад, то гражданин будет освобождаться от наказания автоматически.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев отметил, что судимость создает осужденным за нетяжкие преступления трудности, несоразмерные их деянию.