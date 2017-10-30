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30 октября 18:53

Владимир Путин рассказал о сборе неизвестными биологического материала россиян

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о неких людях, которые собирают биологический материал российских граждан. Зачем это нужно, глава государства не пояснил

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о неких людях, которые собирают биологический материал российских граждан. Зачем это нужно, глава государства не пояснил.

Директор РОИИП Игорь Борисов рассказал президенту, что некто с помощью систем видеонаблюдения собирает образы россиян с неизвестными целями. Владимир Путин добавил, что сбор идет не только «образов россиян», но и их биологических материалов.

«Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», - заявил глава государства, добавив, что материал собирается по разным этносам и в разных регионах России.

Примечательно, что минувшим летом государственный канал RT со ссылкой на сайт госзакупок США сообщил о тендере Военно-воздушных сил США на закупку живых тканей россиян европеоидной расы.

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