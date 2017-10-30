Глава правительства утвердил изменения в правила дорожного движения
Первое постановление премьер-министра вводит диагональную разметку «вафельница» на перекрестках. Согласно измененным правилам ПДД, выезд на «вафлю» во время автомобильного затора грозит автомобилисту штрафом в размере 1500 рублей
Глава правительства Дмитрий Медведев в понедельник, 30 октября, подписал два постановления, которые вносят изменения в действующие правила дорожного движения.
Первое постановление премьер-министра вводит диагональную разметку «вафельница» на перекрестках. Согласно измененным правилам ПДД, если водитель выехал на «вафлю» во время автомобильного затора и не успел ее покинуть до того, как загорится красный свет, ему грозит штраф в размере 1500 рублей.
В правительстве отметили, что «вафельная разметка» поможет навести порядок на наиболее проблемных участках - на перекрестках с пересекающими транспортными потоками, на которых часто возникают заторы по причине недостаточной культуры вождения.
Второе постановление устанавливает на перекрестках с круговым движением приоритет водителей, находящихся на кругу, даже в случае отсутствия соответствующего знака.
«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», - отметил Дмитрий Медведев.