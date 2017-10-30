В ХМАО полицейские избили чиновника, ставшего свидетелем ДТП с участием сотрудника ГИБДД
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции избили замглавы администрации поселка Перегребное Октябрьского района за то, что он стал свидетелем ДТП с участием полицейского
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции избили замглавы администрации поселка Перегребное Октябрьского района за то, что он стал свидетелем ДТП с участием полицейского. Чиновника избили в его же собственном кабинете. Видеозапись инцидента попала в интернет.
Замглавы администрации Дмитрий Мельниченко является свидетелем по уголовному делу о гибели подростка-мотоциклиста. Местные жители считают виновником аварии сотрудника ГИБДД Батырхана Даудова.
Авария произошла в сентябре этого года. Полицейский выезжал с второстепенной дороги на служебном УАЗе и не уступил дорогу мотоциклисту. В итоге УАЗ несколько метров протащил 15-летнего подростка с мотоциклом по дороге, после чего двухколесная машина загорелась, а мотоциклист погиб.
Дмитрий Мельниченко сообщил, что у него есть запись ДТП с видеорегистратора. Глава поселка утверждает, что сотрудник ГИБДД находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По версии полиции, мотоциклист не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и врезался в УАЗ. В заключении экспертизы говорится, что Даудов был трезв.
«Я сразу понял, что пытаются замять дело. Опасаясь, что у меня изымут телефон, разослал всем знакомым сделанные мной фотографии и видео», - сообщил Дмитрий Мельниченко изданию «Ura.ru».
Чиновник рассказал, что к нему в кабинет ворвались сотрудники полиции и провели обыск. При себе у силовиков не было всех необходимых бумаг для изъятия вещдоков в отсутствии следователей. Затем один из полицейский ударил чиновника головой о шкаф, затем нанес удар в живот и по голове.
«Я считаю, что они пытались отобрать телефон, чтобы уничтожить доказательства вины своего коллеги», - рассказал Мельниченко.
Чиновник в связи с инцидентом намерен обратиться лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с заявлением о произволе со стороны силовиков.
В Следственном комитете по ХМАО в свою очередь заявили, что заявление замглавы администрации поселка Мельниченко является «целенаправленной попыткой воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела». Обыск в кабинете чиновника следователи объяснили нежеланием свидетеля добровольно предоставить запись с места ДТП.