Минтранс предложил ряд мер по «успокоению» трафика на российских дорогах
Ведомство считает необходимым уменьшить ширину проезжей части до одной полосы, а также организовать зигзагообразное и волновое движение, чтобы водителю было некомфортно ехать на высокой скорости
Министерство транспорта предложило ряд мер по «успокоению» трафика на российских дорогах с целью снижения числа ДТП с пешеходами. Так, ведомство считает необходимым уменьшить ширину проезжей части до одной полосы, а также организовать зигзагообразное и волновое движение, чтобы водителю было некомфортно ехать на высокой скорости. Независимые эксперты говорят, что реализация указанных мер только увеличит автомобильные заторы.
Накануне ведомство Максима Соколова выпустило рекомендации для региональных властей по «успокоению» движения на дорогах. Региональным властям предложили уменьшить ширину проезжей части, как в Москве, чтобы водителям было некомфортно ехать с высокой скоростью.
Еще одна мера – сужение дороги в зонах пешеходных переходов, а также изменение ширины проезжей части за счет укладки вдоль бордюрного камня полосы шириной 0,35–0,75 м из брусчатки, булыжника или колотого камня.
На дорогах для «успокоения» трафика также предлагается возводить направляющие островки, чтобы машины двигались зигзагом или волной, теряя скорость. На улицах с «избыточной шириной проезжей части» в министерстве предложили наносить зигзагообразную разметку.
Помимо этого региональные власти смогут искусственно сужать проезжую часть до ширины одной полосы. Для предотвращения заторов и отрицательного восприятия данных решений участниками движения расстояние между смежными участками однополосного проезда должно составлять 200–400 м, сообщает «Коммерсант».
Ограничивать заезд автомобилей на тротуар предложили с помощью клумб, высоких или двойных бордюров, отбойников, «малых архитектурных форм».
Независимые эксперты опасаются, что в регионах в связи с низкой квалификацией специалистов выполнение рекомендаций Минтранса может привести к бездумному массовому использованию разных неочевидных решений, что только усугубит ситуацию на дорогах.