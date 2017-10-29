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29 октября 11:54

Государство из бюджета компенсирует «Первому каналу» недополученные доходы

Государство выделит «Первому каналу» 3 млрд рублей в качестве дополнительной помощи на производство, закупку и распространение контента. Соответствующие поправки в проект федерального бюджета на 2017-2019 гг в пятницу приняли депутаты Госдумы

Государство выделит «Первому каналу» 3 млрд рублей в качестве дополнительной помощи на производство, закупку и распространение контента. Соответствующие поправки в проект федерального бюджета на 2017-2019 гг в пятницу приняли депутаты Госдумы.

Согласно проекту бюджета, АО «Первый канал» получил дополнительно на 3 млрд рублей на «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей», сообщает РБК. Субсидию «Первый канал» получит в связи с недополучением доходов при осуществлении текущей и международной деятельности.

Дополнительная финансовая поддержка от государства позволит телеканалу рассчитаться с ФГУП «Телевизионный технический центр» за предоставленные услуги по организации вещания, с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за распространение сигнала в городах с населением свыше 100 тысяч человек, с ФГУП «Космическая связь» за предоставленные каналы связи. Кроме того, деньги пойдут на оплату лицензии и договоров на право показа кино- и телеконтента и его производство.

По данным аналитиков, рекламные доходы всех телеканалов за первое полугодие увеличились до 77,5–78 млрд рублей. Примерно такой же прирост по итогам всего года ожидает «Национальный рекламный альянс», продавец рекламы практически на всем ТВ. В то же время в 2016 году среднесуточная доля целевой аудитории «Первого канала» (зрители 14–59 лет) снизилась на 1,1 п.п., до 11,6%. В 2017 году целевая аудитория вещателя среднесуточная доля сократилась, по оценке Mediascope, на 0,8 п.п., до 10,7%.

В свою очередь отток зрителей напрямую влияет на доходы вещателя, так как реклама на телевидении продается по так называемым пунктам рейтинга, отражающим количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный ролик. Чем меньше целевая аудитория канала, тем меньше пунктов рейтинга можно продать рекламодателю.

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