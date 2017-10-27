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27 октября 13:02

Пенсионер-инвалид подал в суд на мэрию Москвы из-за отсутствия парковок около больниц

Москвич Геннадий Беляев подал в суд на правительство столицы и потребовал возбудить в отношении чиновников уголовное дело по статье «Самоуправство» из-за ликвидации парковок вблизи медицинских учреждений

Фото: Новые известия

Москвич Геннадий Беляев подал в суд на правительство столицы и потребовал возбудить в отношении чиновников уголовное дело по статье «Самоуправство» из-за ликвидации парковок вблизи медицинских учреждений. 78-летний инвалид также требует от властей выплатить ему компенсацию в размере 300 тысяч рублей за причиненные неудобства и унижения.

Иск Геннадий Беляев подал против руководства Департамента транспорта Москвы (глава департамента Максим Ликсутов - ред.), ГКУ АМПП и ГКУ ЦОДД.

Геннадий Михайлович обвиняет столичные власти в неисполнении своих обязательств перед людьми с ограниченными возможностями, а именно в уничтожении парковок вблизи медицинских учреждений. В результате бездумной политики столичных властей, москвичи лишены беспрепятственного и свободного доступа к лечебным учреждениям.

78-летний мужчина, который является инвалидом детства по опорно-двигательному аппарату, рассказал «Новым известиям», что не так давно упал и повредил коленный сустав. Когда он направился на своей «Оке» в поликлинику № 182 на 7-ой Парковой улице, то увидел рядом знак «Остановка запрещена» - 3.27 по классификации ПДД.

Вся Первомайская улица и ближайшие переулки заставлены запрещающими знаками, и остановки или стоянки для автомобилей отсутствуют. Ближайшее свободное место оказалось в 300-500 метрах от поликлиники, однако такое расстояние для пожилого инвалида с травмой оказалось слишком большим.

Инвалид направился в травмопункт на Сиреневом бульваре, но и там пространство было усеяно запрещающими остановку транспортных средств знаками.

Сначала пенсионер жаловался в префектуру, однако чиновники проявили безразличие к проблеме отсутствия парковок около медучреждений. Поэтому Беляев решился на судебное разбирательство.

Напомним, что москвичи давно пытаются добиться от властей разрешения парковаться около медицинских учреждений, как это было до повсеместного введения платной парковки в городе. В настоящее время на сайте change.org продолжается сбор против установки запрещающих знаков около московских больниц.

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