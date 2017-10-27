Половина российских мужчин не против уйти в отпуск по уходу за ребенком
Почти половина российских мужчин положительно оценила возможность уйти в декрет, которая появилась у них около 10 лет назад, и готова взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены
Почти половина российских мужчин положительно оценила возможность уйти в декрет, которая появилась у них около 10 лет назад, и готова взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены.
Согласно исследованию сайта «Зарплата.ру», 46% мужчин готовы взять декретный отпуск. 27% опрошенных высказали категорически против мужского декрета, а 12% вообще не знали о возможности взять отпуск по уходу за ребенком.
Среди мужчин, которые не против уйти в декрет, оказались и те, кто «просто любит нянчить детей» и те, кто таким образом хочет избежать увольнения с работы. Остальные заявили, что «мужской декрет» - это способ выражения равноправия полов.
Противники «мужского декрета» заявили, что в первую очередь руководствуются финансовыми соображениями. Так, 53% мужчин зарабатывают больше своих жен, поэтому уход в декрет сильно ухудшит финансовое положение их семьи. 44% опрошенных заявили, что для них декрет ассоциируется исключительно с женским правом (или обязанностью), сообщают «Новые известия».
При этом 48% женщин совсем не против, если в отпуск по уходу за ребенком отправится их муж. Так в основном считают женщины, которые до рождения ребенка зарабатывали больше супругов.
41% будущих или состоявшихся матерей не хотят терять свои профессиональные навыки и не хотели бы прерывать карьеру. 18% рассказали, что уже уходили в декрет и сейчас ждут этого от мужа.
Среди противниц «мужского декрета» 40% женщин не хотят отказываться от грудного вскармливания, 47% заявили, что им не нравится смещение гендерных ролей в супружестве, а остальные выразили не уверенность в том, что их заработка хватит на всю семью.