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27 октября 00:35

На «фиолетовой» ветке московского метро временно закроют три станции

Московские власти на неделю закрывают сразу три станции Таганско-Краснопреспенской линии метрополитена. С 28 октября по 4 ноября из-за строительства новой ветки закрываются станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»

Фото: lrt.tv

Московские власти на неделю закрывают сразу три станции Таганско-Краснопреспенской линии метрополитена. С 28 октября по 4 ноября из-за строительства новой ветки закрываются станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

Жители Москвы опасаются, что закрытие сразу трех станций метро приведет к давке, как это было раньше до открытия новых станций на «фиолетовой» ветки. Ранее «Выхино» была одной из самых загруженных станций столичной подземки. Пассажиропоток станции составлял около 146 тысяч человек. С появлением новых станций «Выхино» разгрузилось на 30%.

Чиновники обещают выпустить на маршруты около 200 вместительных автобусов, которые будут ходить «ежеминутно». Автобусы будут курсировать от «Лермонтовского проспекта» до «Выхино», от «Жулебино» до «Выхино» и от «Котельников» до «Кузьминок», сообщает «КоммерсантЪ».

Также власти ограничат движение автомобилей в прилегающих к «Выхино» районах. Каждый день будут перекрываться выезды с МКАД на Волгоградский и Рязанский проспекты (с 6:30 до 21:30). Движение полностью закроют на улице Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина.

Станцию «Выхино» будут проезжать мимо и пригородные электропоезда. В ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» пояснили, что ограничения необходимы для распределения потока пассажиров.

 «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» временно закрываются из-за строительства новой Кожуховской линии подземки. За неделю планируется построить перегонный тоннель. Открытие 17-километровой Кожуховской линии (от станции «Авиамоторная» до Некрасовки) запланировано на осень 2018 года.

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