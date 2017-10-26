Российский вертолет потерпел крушение у берегов острова Шпицберген
Российский вертолет потерпел крушение в море у берегов норвежского острова Шпицберген. Информацию о крушении воздушного судна подтвердили в норвежской спасательной службе
Российский вертолет потерпел крушение в море у берегов норвежского острова Шпицберген. Информацию о крушении воздушного судна подтвердили в норвежской спасательной службе.
На борту российского вертолета Ми-8 находилось 8 человек. Все они погибли. Известно, что у всех погибших были русские имена.
Представители спасательной службы Норвегии сообщили агентству Reuters, что российский вертолет выполнял рейс из шахтерского поселка Пирамида в порт Баренцбург, где находится шахта компании «Арктикауголь».
Вертолет пропал с радаров 26 октября в 16:35 по московскому времени. Сигналов бедствия воздушное судно не подавало.
Архипелаг Шпицберген формально принадлежит Норвегии. Однако по договоренности между Осло и Москвой с 1920 года на островах работают российские предприятия.