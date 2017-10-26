У погибшего в СИЗО бывшего топ-менеджера Роскосмоса вымогал деньги сокамерник-решальщик
Стали известны некоторые подробности гибели в камере московского СИЗО №5 бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Незадолго до гибели Евдокимова у него вымогал деньги адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин), который находится в том же СИЗО
Стали известны некоторые подробности гибели в камере московского СИЗО №5 бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Незадолго до гибели Евдокимова у него вымогал деньги адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин), который находится в том же СИЗО.
По данным «Новой газеты», с конца января 2017 года Владимир Евдокимов по телефону попросил свою супругу Валентину Ракитину перевести сумму от 75 до 300 тысяч рублей на «Яндекс.Кошелек» для «поддержания благоприятных условий содержания (еда, мобильная связь, алкоголь)» в его новой камере.
Евдокимов рассказал жене, что вопросы по проносу запрещенных вещей в СИЗО решаются неким Денисом (Дионисием), который был в прошлом влиятельным юристом, а теперь является «смотрящим» за камерой № 600.
В феврале Евдокимов попросил супругу собрать в течение двух дней 50 млн рублей и положить в ячейку на Казанском вокзале. По словам обвиняемого, за эту сумму Дионисий благодаря «связям в ФСБ» поможет ему выйти на свободу.
Евдокимов также передал жене через своих адвокатов «план реструктуризации уголовного дела», согласно которому его должны были перевести под домашний арест, а уголовное дело - закрыть.
Евдокимов рассчитывал выйти из СИЗО 26 марта, однако затем попросил жену положить в ячейку еще 30 млн рублей. эти деньги якобы предназначались для других сотрудников ФСБ, которых «не учли» при разделении прежних 50 млн рублей.
После передачи 30 млн рублей Владимир Евдокимов перестал выходить на связь с женой, а затем его нашли мертвым.
По версии «Новой газеты», Владимир Евдокимов «в отчаянии» совершил самоубийство, поскольку сокамерник внушил ему, что его жена может оказаться под следствием за дачу взятки.
«Новая» считает, что сокамерник Евдокимова Дионисий - это глава юридической фирмы «Защита» Дионисий Золотов (первое имя — Денис Тумаркин), который занимался решением вопросов с уголовными делами и несколько раз был осужден за мошенничество. После смены фамилии адвокат стал представляться родственником нынешнего главы Росгвардии Виктора Золотова.