Конституционный и Верховный суды объединят в один «суперсуд». Возглавит его Медведев
Российские власти планируют объединить Конституционный и Верховный суд в одну инстанцию. Судебная реформа начнется после президентских выборов, которые запланированы на март 2018 года
Российские власти планируют объединить Конституционный и Верховный суд в одну инстанцию. Судебная реформа начнется после президентских выборов, которые запланированы на март 2018 года.
Источник издания Znak.com в Госдуме сообщил, что Конституционный и Верховный суды объединят в «суперсуд», возглавить который может нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.
Реформы начнется после ухода председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который был назначен в 2012 году на шестилетний срок. В 2018 году срок его полномочий истекает.
Идея объединения КС и ВС обсуждалась еще несколько лет назад, однако тогда было решено повременить с созданием «суперсуда». Константин Зорькин был одним из противников объединения судов, так как инстанции выполняют разные функции.