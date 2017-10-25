Меню
Общество
Директор саратовской школы показала, кто хозяин в… стране
Общество
25 октября 00:23

Полиция усилит меры безопасности около кинотеатров в дни показа «Матильды»

Правоохранительные органы перейдут на усиленный режим службы во всех городах во время показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, который выходит в широкий прокат 26 октября. В МВД также рекомендовали руководству кинотеатров установить рамки металлодетекторов

Правоохранительные органы перейдут на усиленный режим службы во всех городах во время показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, который выходит в широкий прокат 26 октября. В МВД также рекомендовали руководству кинотеатров установить рамки металлодетекторов на входе.

В МВД РФ сообщили, что в дни показа «Матильды» усиленные наряды полиции будут дежурить у кинотеатров. Несколько стражей порядка будут находиться в холлах кинотеатров.

«Полицейские будут приближаться к зданиям кинотеатров и наблюдать за общественным порядком», - сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Представитель объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» рассказал, что руководство само обратилось в полицию с просьбой обеспечить безопасность на время проката фильма «Матильда». Ранее указанные сети планировали отказаться от проката скандального фильма ради безопасности зрителей, однако спустя некоторое время передумали.

«От полиции был получен ответ, что они будут менять схему патрулирования, где-то кинотеатры проверяют с собаками. Такая работа ведется всюду, включая Москву», - сообщила директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности посетителей кинотеатров понадобились в связи с широким общественным резонансом, который вызвал фильм Алексея Учителя задолго до премьеры. Православные активисты считают, что фильм о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Радикально настроенные активисты в свою очередь пригрозили сжечь кинотеатры, которые возьмут в прокат «Матильду».

Материалы по теме
Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на фильм «Матильда»
«Синема парк» и «Формула кино» решила вернуть фильм «Матильда» в прокат
Российские телеканалы отказались рекламировать фильм «Матильда»
Сейчас на главной
Горячие новости
Почем игрушки для Собянина?
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить траты московских властей на украшение города к Новому году
Горячие новости
«Это все домыслы, густо разбавленные антироссийской пропагандой»
В Министерстве обороны России ответили на претензии вдовы погибшего в Сирии от рук боевиков майора Сергея Бордова, которая обвинила ведомство в нежелании выплачивать ей полную компенсацию за смерть мужа
Горячие новости
Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело Алексея Пичугина
Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело бывшего главы службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств и покушений
Горячие новости
Кандидат в президенты Ксения Собчак объявила полуостров Крым украинским
В ходе пресс-конференции кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала полуостров украинским и что российские власти весной 2014 года грубо нарушили международное право
Горячие новости
Минфин предложил ограничить конвертируемость рубля на случай нового финансового кризиса
Ограничения будут включать требование от экспортеров возвращать выручку, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций
Горячие новости
Хорошо, что вообще доставили
Руководство «Почты России» принесло извинения за позднюю доставку заказного письма от ФСБ в лондонский офис компании Telegram. В письме содержалось требование к администрации мессенджера предоставить ключи от переписки пользователей
Горячие новости
Я себя не обделил?
Сотрудники российского подразделения антикоррупционной организации Transparency International обнаружили конфликт интересов в работе московских театров. Борцы с коррупцией выяснили, что художественные руководители столичных гостеатров платят гонорары сами себе
Горячие новости
В Чечне старший лейтенант Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Инцидент произошел днем в понедельник, 23 октября, в казарме в воинской части в станице Шелковская
Авторская колонка
Бег с американскими препятствиями
На Валдайском дискуссионном форуме в Сочи выступал Владимир Путин. Отвечал на разные вопросы, в том числе и про препятствия для России на пути к Олимпиаде-2018. Пожалуй, никогда еще президент РФ с такой откровенностью не указывал на силы, стремящиеся не пустить российскую сборную в Пхенчхан ...
Мозговой Владимир
Горячие новости
Хочу все знать
Государственная компания «Роснефть» объявила тендер на ежедневный мониторинг средств массовой информации, блогов и социальных сетей о главе компании Игоре Сечине, самой компании, а также о наиболее значимых событиях в области ТЭК и общеполитической сфере
религия
С небес на землю
Сегодня говорим про свидетелей Иеговы -конфессию, ранее известную, как «Исследователи Библии», одно из ответвлений христианства, последователи которой отрицают большинство догматов, не верят в бессмертие души, и поэтому высшим даром считают вечную жизнь
Горячие новости
Россия может приостановить членство в ЕСПЧ из-за «политизированных» решений
Российские власти рассматривают вопрос о приостановлении членства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращении взносов в международную судебную инстанцию
Горячие новости
ЦБ ограничит проценты по микрозаймам ради снижения закредитованности россиян
Центробанк введет дифференцированный размер предельных обязательств по микрозаймам в зависимости от их суммы. Верхний предел ограничения долга по микрозаймам будет равен 2,5-кратному размеру суммы займа
Горячие новости
Реставрация фонтанов на ВДНХ обойдется в 3,3 млрд рублей
Московское правительство выделит из бюджета 3,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию фонтанов на ВДНХ. В 2018 году на реставрацию выделят 1,3 млрд рублей, в 2019 году – 1,5 млрд рублей, а остальные средства – в текущем году
Горячие новости
Квест «подземка» пройдут не все
Москвичи и гости столицы пожаловались на новые указатели в столичном метрополитене. На указателях слева написаны названия конечных станций, до которых можно доехать с левой платформы, а справа - конечные станции с правой платформы
Горячие новости
Ростовских погорельцев выгоняют из центра
На встрече с погорельцами мэр Ростова Виталий Кушнарева на встрече с погорельцами с Театрального спуска заявил, что дома, не подлежащие восстановлению, выкупят в добровольно-принудительном порядке, а стройку новых зданий запретят
Горячие новости
Из спецприемника на митинг
Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 22 октября, вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Оппозиционер после выхода из спецприемника планирует отправиться в Астрахань, где пройдет митинг его сторонников
Горячие новости
Хорошо поработали, хорошо отдохнули
Строители, которые занимались реконструкцией московского стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу-2018, с большим размахом отметили завершение стройки. Корпоративный праздник проходил на Кубе и обошелся в 17 млн рублей