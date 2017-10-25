Полиция усилит меры безопасности около кинотеатров в дни показа «Матильды»
Правоохранительные органы перейдут на усиленный режим службы во всех городах во время показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, который выходит в широкий прокат 26 октября. В МВД также рекомендовали руководству кинотеатров установить рамки металлодетекторов
Правоохранительные органы перейдут на усиленный режим службы во всех городах во время показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, который выходит в широкий прокат 26 октября. В МВД также рекомендовали руководству кинотеатров установить рамки металлодетекторов на входе.
В МВД РФ сообщили, что в дни показа «Матильды» усиленные наряды полиции будут дежурить у кинотеатров. Несколько стражей порядка будут находиться в холлах кинотеатров.
«Полицейские будут приближаться к зданиям кинотеатров и наблюдать за общественным порядком», - сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
Представитель объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» рассказал, что руководство само обратилось в полицию с просьбой обеспечить безопасность на время проката фильма «Матильда». Ранее указанные сети планировали отказаться от проката скандального фильма ради безопасности зрителей, однако спустя некоторое время передумали.
«От полиции был получен ответ, что они будут менять схему патрулирования, где-то кинотеатры проверяют с собаками. Такая работа ведется всюду, включая Москву», - сообщила директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова.
Дополнительные меры по обеспечению безопасности посетителей кинотеатров понадобились в связи с широким общественным резонансом, который вызвал фильм Алексея Учителя задолго до премьеры. Православные активисты считают, что фильм о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Радикально настроенные активисты в свою очередь пригрозили сжечь кинотеатры, которые возьмут в прокат «Матильду».