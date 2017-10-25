Генпрокуратуру попросили проверить бюджетные траты на «елочные игрушки Собянина»
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить траты московских властей на украшение города к Новому году
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить траты московских властей на украшение города к Новому году. Депутат считает, что цены на гирлянды и новогодние театральные постановки могут быть завышены.
Коммунист считает, что московской мэрии должно было хватить на празднование тех денег, которые были выделены из городского бюджета на новогодние приготовления в прошлом году. Однако столичные чиновники заявили, что в этом году украшение улиц обойдется еще в 930 млн рублей. В этой связи Валерий Рашкин просит проверить траты на «елочные игрушки Собянина» на предмет коррупции, а также их обоснованность.
Депутат напомнил, что в 2016 году на новогодние приготовления мэрия потратила почти 3 млрд рублей.
Валерий Рашкин считает, что москвичам не нужны новогодние украшения, а нужно, чтобы власти занимались экономикой и рабочими местами. «Сейчас катастрофически высокие тарифы на коммуналку и цены на продукты, а мы тратим на новогодние игрушки несоизмеримо огромные средства. Есть подозрения, что цены на такие товары завышены, поэтому я и попросил Следственный комитет посмотреть тендеры и насколько цены соответствуют рыночной стоимости», - рассказал депутат в беседе с РБК.
Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил журналистам, что власти потратят на празднование нового года 930 млн рублей. При этом чиновник не без гордости заметил, что это на 30% меньше прошлогодних трат на украшение столицы.