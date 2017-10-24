Минобороны опровергло информацию о «бедствующей» вдове погибшего в Сирии офицера
В Министерстве обороны России ответили на претензии вдовы погибшего в Сирии от рук боевиков майора Сергея Бордова, которая обвинила ведомство в нежелании выплачивать ей полную компенсацию за смерть мужа
В Министерстве обороны России ответили на претензии вдовы погибшего в Сирии от рук боевиков майора Сергея Бордова, которая обвинила ведомство в нежелании выплачивать ей полную компенсацию за смерть мужа. В оборонном ведомстве заявили, что выплаты Виталине Бордовой были произведены в полном объеме.
«Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», - говорится в официальном заявлении Минобороны.
В Минобороны также заверили, что информация из статьи агентства Reuters о «бедствующей» вдове Сергея Бордова была «тщательно проверена». В ходе проверки ведомство пришло к выводу, что журналисты британского издания исказили слова женщины с целью клеветы.
Критике со стороны ведомства подверглись и российские СМИ, которые «слепо цитируют любые домыслы Reuters, густо разбавленные антироссийской пропагандой».
По данным Reuters, вдова погибшего в Сирии майора российской армии Сергея Бордова Виталина сообщила, что Минобороны после гибели мужа выплатило ей около один миллион рублей, в то время как мать военнослужащего и его дети от первого брака получили по 5 млн рублей.
По словам женщины, в оборонном ведомстве сочли, что она не является одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия.
«По закону моему мужу за выслугу свыше 20 лет должны были дать квартиру, но мне отказывают в этом. Муж почти 25 лет отслужил в армии, а теперь со мной так поступают», - заявила вдова погибшего майора.
Майор Сергей Бордов погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск в Сирии.