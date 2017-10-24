Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело Алексея Пичугина
Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело бывшего главы службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств и покушений
Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело бывшего главы службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств и покушений.
Решение о пересмотре дела Пичугина было принято в связи с постановлением Европейского суда по правам человека, в котором сказано, что российский суд нарушил право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.
Страсбургский суд обязал российские власти выплатить Алексею Пичугину 7,8 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 7,47 тысяч евро за судебные и прочие издержки.
В 2006 году Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийство. Пичугина, в частности, признали виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.
В 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Защита Пичугина несколько раз подавала ходатайство о помиловании, однако получала отказ.