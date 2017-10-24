Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Общество
24 октября 15:16

Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело Алексея Пичугина

Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело бывшего главы службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств и покушений

Президиум Верховного суда пересмотрит уголовное дело бывшего главы службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств и покушений.

Решение о пересмотре дела Пичугина было принято в связи с постановлением Европейского суда по правам человека, в котором сказано, что российский суд нарушил право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.

Страсбургский суд обязал российские власти выплатить Алексею Пичугину 7,8 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 7,47 тысяч евро за судебные и прочие издержки.

В 2006 году Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийство. Пичугина, в частности, признали виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

В 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Защита Пичугина несколько раз подавала ходатайство о помиловании, однако получала отказ.

Материалы по теме
Россия добилась снятия ареста со своего имущества по иску экс-акционеров ЮКОСа
Силовики провели обыски у политолога Станислава Белковского по «делу ЮКОСа»
Следственный комитет продлил срок расследования по «делу ЮКОСа»
Сейчас на главной
Горячие новости
«Это все домыслы, густо разбавленные антироссийской пропагандой»
В Министерстве обороны России ответили на претензии вдовы погибшего в Сирии от рук боевиков майора Сергея Бордова, которая обвинила ведомство в нежелании выплачивать ей полную компенсацию за смерть мужа
Горячие новости
Кандидат в президенты Ксения Собчак объявила полуостров Крым украинским
В ходе пресс-конференции кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала полуостров украинским и что российские власти весной 2014 года грубо нарушили международное право
Горячие новости
Минфин предложил ограничить конвертируемость рубля на случай нового финансового кризиса
Ограничения будут включать требование от экспортеров возвращать выручку, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций
Горячие новости
Хорошо, что вообще доставили
Руководство «Почты России» принесло извинения за позднюю доставку заказного письма от ФСБ в лондонский офис компании Telegram. В письме содержалось требование к администрации мессенджера предоставить ключи от переписки пользователей
Горячие новости
Я себя не обделил?
Сотрудники российского подразделения антикоррупционной организации Transparency International обнаружили конфликт интересов в работе московских театров. Борцы с коррупцией выяснили, что художественные руководители столичных гостеатров платят гонорары сами себе
Горячие новости
В Чечне старший лейтенант Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Инцидент произошел днем в понедельник, 23 октября, в казарме в воинской части в станице Шелковская
Авторская колонка
Бег с американскими препятствиями
На Валдайском дискуссионном форуме в Сочи выступал Владимир Путин. Отвечал на разные вопросы, в том числе и про препятствия для России на пути к Олимпиаде-2018. Пожалуй, никогда еще президент РФ с такой откровенностью не указывал на силы, стремящиеся не пустить российскую сборную в Пхенчхан ...
Мозговой Владимир
Горячие новости
Хочу все знать
Государственная компания «Роснефть» объявила тендер на ежедневный мониторинг средств массовой информации, блогов и социальных сетей о главе компании Игоре Сечине, самой компании, а также о наиболее значимых событиях в области ТЭК и общеполитической сфере
религия
С небес на землю
Сегодня говорим про свидетелей Иеговы -конфессию, ранее известную, как «Исследователи Библии», одно из ответвлений христианства, последователи которой отрицают большинство догматов, не верят в бессмертие души, и поэтому высшим даром считают вечную жизнь
Горячие новости
Россия может приостановить членство в ЕСПЧ из-за «политизированных» решений
Российские власти рассматривают вопрос о приостановлении членства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращении взносов в международную судебную инстанцию
Горячие новости
ЦБ ограничит проценты по микрозаймам ради снижения закредитованности россиян
Центробанк введет дифференцированный размер предельных обязательств по микрозаймам в зависимости от их суммы. Верхний предел ограничения долга по микрозаймам будет равен 2,5-кратному размеру суммы займа
Горячие новости
Реставрация фонтанов на ВДНХ обойдется в 3,3 млрд рублей
Московское правительство выделит из бюджета 3,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию фонтанов на ВДНХ. В 2018 году на реставрацию выделят 1,3 млрд рублей, в 2019 году – 1,5 млрд рублей, а остальные средства – в текущем году
Горячие новости
Квест «подземка» пройдут не все
Москвичи и гости столицы пожаловались на новые указатели в столичном метрополитене. На указателях слева написаны названия конечных станций, до которых можно доехать с левой платформы, а справа - конечные станции с правой платформы
Горячие новости
Ростовских погорельцев выгоняют из центра
На встрече с погорельцами мэр Ростова Виталий Кушнарева на встрече с погорельцами с Театрального спуска заявил, что дома, не подлежащие восстановлению, выкупят в добровольно-принудительном порядке, а стройку новых зданий запретят
Горячие новости
Из спецприемника на митинг
Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 22 октября, вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Оппозиционер после выхода из спецприемника планирует отправиться в Астрахань, где пройдет митинг его сторонников
Горячие новости
Хорошо поработали, хорошо отдохнули
Строители, которые занимались реконструкцией московского стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу-2018, с большим размахом отметили завершение стройки. Корпоративный праздник проходил на Кубе и обошелся в 17 млн рублей
Горячие новости
Богатые тоже не платят
Согласно регистрационной выписке из ЕГРН, 31-летней Анне Собяниной было запрещено совершать любые регистрационные действия с принадлежащим ей жильем площадью почти 205 квадратных метров в доме в центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной
Горячие новости
В деле о гибели актера Дмитрия Марьянова появились две версии
Следственный комитет проводит проверку в частной реабилитационной клинике «Феникс» в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова