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24 октября 11:48

«Почта России» извинилась за позднюю доставку письма руководству Telegram от ФСБ

Руководство «Почты России» принесло извинения за позднюю доставку заказного письма от ФСБ в лондонский офис компании Telegram. В письме содержалось требование к администрации мессенджера предоставить ключи от переписки пользователей

Руководство «Почты России» принесло извинения за позднюю доставку заказного письма от Федеральной службы безопасности (ФСБ) в лондонский офис компании Telegram. В письме содержалось требование к администрации мессенджера предоставить ключи от переписки пользователей.

Письмо от ФСБ было вручено адресату только 21 июля, хотя ведомство просило предоставить ключи переписки до 19 июля. По какой причине было допущено промедление, в «Почте России» не ответили.

Письмо «Почты России» с признанием ошибки и извинениями опубликовал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

16 октября мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей в рамках «закона Яровой» за отказ сотрудничать с ФСБ и предоставлять ключи для дешифрации переписки пользователей.

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