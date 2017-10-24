Худруков государственных театров заподозрили в выплате гонораров самим себе
Сотрудники российского подразделения антикоррупционной организации Transparency International обнаружили конфликт интересов в работе московских театров. Борцы с коррупцией выяснили, что художественные руководители столичных гостеатров платят гонорары сами себе
Сотрудники российского подразделения антикоррупционной организации Transparency International обнаружили конфликт интересов в работе московских театров. Борцы с коррупцией выяснили, что художественные руководители столичных гостеатров платят гонорары сами себе.
По данным Transparency International, худруки минимум 14 государственных театров искусственно создавали себе «дополнительные возможности для зарабатывания денег». В этот список вошли Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников.
В расследовании TI говорится, что 14 театров в 2013–2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих худруков в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок.
В некоторых случаях таки сделки заключались без уведомления департамента культуры Москвы или Минкультуры.
Прокуратура в ходе собственной проверки подтвердила нарушения в трех театрах. Это Театра имени Федора Волкова, Театр кошек Куклачева и «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу о хищении.
По данным TI, Юрий Куклачев подписал со своим сыном Дмитрием два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн рублей, а в ярославском Театре имени Волкова один из спектаклей поставили до согласования с Минкультуры.
Дмитрий Куклачев пояснил РБК, что помещение, о котором идет речь в расследовании, сейчас безвозмездно сдается театру, «чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена».
В Театре имени Волкова сослались за задержку в оформлении документов.
Геннадий Хазанов подтвердил, что контракты с ним как актером заключались дополнительно, когда он играл в спектаклях, а директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев заявил РБК, что выступает в своем театре бесплатно, «на благотворительной основе».
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что некоторые руководители гостеатров действительно заключают контракты с собственными театрами, но такие сделки согласовываются с ведомством.