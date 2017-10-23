С небес на землю
Сонное равнодушие властей к собственной стране, начавшееся лет тридцать назад, привело к тому, что религиозные секты внутри нас завладевают недвижимостью в миллиарды рублей и территориями с небольшие государства
А по утру они проснулись…
Похоже, сегодня власть опомнилась. Оглянулась и поняла, что не все то, что изображено на карте, как Российская Федерация, таковая есть на самом деле. А еще становится ясным, что знаменитая по сей день фраза «мочить в сортире» может касаться не только тех террористов, которые стреляют и взрывают, но и тех, кто, простите за выражение, засир..ет нам мозги.
Сегодня говорим про свидетелей Иеговы -конфессию, ранее известную, как «Исследователи Библии», одно из ответвлений христианства, последователи которой отрицают большинство догматов, не верят в бессмертие души, и поэтому высшим даром считают вечную жизнь.
Жизнь – штука дорогая, а жить вечно и вовсе разорительно. Поэтому «Свидетели Иеговы», как впрочем, и большинство религиозных направлений, живут за счет своих сторонников. Некоторые из них – богатые люди и спонсируют на нужды «церкви» миллионы, другие – просто отдают последнее. Им внушают – зачем вам имущество, ваш удел – служение богу и вечная жизнь. Тем более, приход в общину – это по большому счету билет в один конец. Здесь существует строгий запрет на добровольный уход – отсюда могут только выгнать. Но пока у тебя есть деньги, никто тебя на выход не попросит.
На сегодняшний день по «Свидетелям Иеговы» есть решение Верховного суда РФ признавшего организацию экстремистской, а ее имущество – подлежащим конфискации. Сейчас многие тревожатся – а что же будет со 175 тысячами вкладчиков, инвестировавших свои «кровные» в это «бисово учение».
Но почему-то никто там, на самом верху, не встревожился, что 175 тысяч вкладчиков, это 175 тысяч жителей нашей страны, которые живут совершенно по другим законам и догмам, и подчиняются они не президенту и правительству, а своим «партиархам». А еще 175-тысячная армия готовых исполнить любой приказ своих начальников потенциальных солдат внутри России.
А еще это, как минимум, 211 объектов недвижимости в 57 регионах кадастровой стоимостью 1,9 млрд руб., которые, в случае конфискации государство заберет себе. А еще это почти четыре сотни входящих в структуру «свидетелей» региональных отделений, и почти 450 адресов регистраций по всей стране, начало которым было положено еще в 93-м. Почти половина из адресов так или иначе связана со «свидетелями», а владеют объектами недвижимости или юрлица, принадлежащие иеговистам или физлица, имеющие родственную связь с первыми.
По подсчетам экспертов российские и зарубежные объединения «свидетелей» владеют 118 объектами, еще 93 находятся в собственности у руководителей и учредителей местных отделений и их родственников. Кадастровая стоимость этой недвижимости, расположенной в 57 регионах страны, составляет, как было уже отмечено, почти два млрд рублей.
Самые «вкусные» активы свидетелей Иеговы находятся в Санкт-Петербурге – 11,4 га земли с несколькими зданиями общей площадью 9 625 кв. м. Так, в поселке Солнечное на живописнейшем берегу Финского залива на 10 га располагался теперь уже пустующий главный штаб иеговистов с жилыми и техническими постройками. Там и был зарегистрирован «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» – головная организация этой, не побоюсь слова, секты. По слухам, там совсем еще недавно функционировали до нескольких сотен «офисных» работников.
Ничем не хуже и участок размером в гектар – на Коломяжском проспекте, 21. Там иеговисты построили Зал Конгрессов на 2000 человек, использовавшийся для больших праздников и лекций. Кадастровая стоимость всех объектов религиозной организации в Петербурге – 780 млн рублей, рыночная может приближаться к полутора миллиардам.
У самой богатой общины, петербургской религиозной организации «Свидетелей Иеговы» , и учредители соответствующие статусу. Сергей Малышев – бывший генеральный директор Тюменской авиакомпании «Сибирьинтеравиа», Сергей Васильев – начальник управления ведомственной охраны по Новгородской области «Связь-Безопасность», Дмитрий Поляков – совладелец коллегии адвокатов Волгоградской области и бывший член совета директоров Бутырского рынка Москвы…
Московское отделение иеговистов поскромней – но и здесь здание на территории усадьбы «Михалково» Паниных у Головинских прудов площадью 3 194,7 кв. м по кадастру тянет почти на 300 миллионов.
Кстати, в 2010-м власти уже пытались это здание у «свидетелей» отобрать. Тогда префектура Северного округа заявила, что здание было незаконно приватизировано АОЗТ «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» и продано «Управленческому центру свидетелей Иеговы в России». Ничего из этой затеи у префектуры не вышло. А теперь и подавно – здание уже переписано на австрийскую общину организации.
«Свидетели» спасаются от конфискации?
Очень много недвижимости у «свидетелей» на российском юге. 31 объект кадастровой стоимостью 202 млн рублей в Ставрополье и на Кубани. И как раз с юга правоохранители и начали массированную атаку на организацию.
В марте 2016 года во время обысков у иеговистов в здании богослужения в Ставропольском крае нашли литературу, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов. Сами свидетели Иеговы утверждают, что литература была им подброшена – но даже если и предположить такой вариант, доказывать это уже некому. Дело было сделано.
В это же время обыски проходили в Карачаево-Черкессии в здании местного отделения иеговистов, где тоже были обнаружены экстремистские материалы. Год спустя за распространение запрещенной литературы суд ликвидировал местную ячейку и передал ее имущество государству. Согласно ЕГРН, сейчас на принадлежавшие ей здание (298,5 кв. м) и землю (857 кв. м) приставами наложен запрет на отчуждение.
Так что, до финального решения Верховного суда о полной конфискации команда «фас», видимо, уже была дана в регионы. Правда, и иеговисты последний год не сидели сложа руки. Как только угроза ликвидации стала реальной, российские религиозные организации начали дарить или жертвовать имущество иностранным представительствам свидетелей Иеговы.
С января по конец апреля 2017 года иностранцам успели передать 74 объекта недвижимости кадастровой стоимостью 402 млн рублей. Главными дарополучателями стали общины иеговистов в Швеции, Австрии, Испании, а также «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов Пенсильвании», которому с 2010 года принадлежит (с обременением права в пользу «Управленческого центра») штаб иеговистов в Санкт-Петербурге.
И ежу было понятно, что с помощью таких нехитрых, в общем-то, ходов община планировала и дальше продолжить пользоваться недвижимостью, формально не имеющей больше к ней отношения. Но это хорошо, когда вокруг есть верные люди, которым можно доверить формальное владение дорогой недвижимостью. А если как в Тыве, где бывший руководитель местной организации в Кызыле Сарыг Омак Маа-Хооевич отказался от учения иеговистов, став совладельцем нескольких буддийских религиозных организаций и регионального отделения ОНФ?
Да и власти, хоть и с опозданием, но спохватились. В Ставропольском крае местная организация иеговистов пыталась подарить землю (2 851 кв. м) и Зал Царства (1 161,6 кв. м) в станице Незлобной «свидетелям» из Дании. Региональное управление Росреестра отказалось регистрировать сделку. Датская община в начале июня попыталась оспорить отказ в Арбитражном суде Ставропольского края, но суд не принял заявление. Правда, до этого три объекта на Ставрополье все-таки успели отойти иеговистам из Австрии.
Да и вообще, к середине лета 2017 года, когда государство в открытую перешло к наступлению на «свидетелей», их зарубежным общинам уже принадлежало 65% (16,4 га земли и 25 072 кв. м зданий и помещений, всего 78 объектов) кадастровой стоимостью более 500 млн рублей. 93 объекта находятся в собственности у руководителей, учредителей российских отделений и их родственников, но это самые скромные активы – 11,5% российской недвижимости (2,7 га земли и 6 020 кв. м зданий) стоимостью 175 млн рублей.
Правда, и те 23,5% недвижимости (5,4 га и 13 989 кв. м, всего 40 объектов), которые все еще принадлежат напрямую российским юридическим лицам “свидетелей”, стоят будь здоров – порядка 660 млн рублей. Это некая страховка отечественных иеговистов – вдруг Россия все-таки передумает отбирать у них все «под корень», а зарубежные «партнеры» начнут отказываться переоформлять право владения в обратном порядке.
Из «свидетелей» в экстремисты
Как считает старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Ирина Адамова, у государства на самом деле есть все шансы оспорить даже то, что уже было переоформлено: «Так как имущество передавалось по договору дарения, то можно будет доказать, что это притворная сделка для переоформления титульного собственника именно для того, чтобы избежать конфискации этого имущества. Если прокурор докажет, что сделки заключались, чтобы избежать исполнения судебного акта, а не для безвозмездного дарения, то государство сможет присвоить это имущество».
А вот недвижимость, которая находится в собственности у руководителей, учредителей местных организаций и их родственников, государству отобрать будет непросто – прокуратуре придется в каждом отдельном случае доказывать, что здание было куплено на деньги этой религиозной организации, а не на средства владельца.
Большой вопрос, почему свидетелей Иеговы начали преследовать лишь в 2009-м, а не раньше, хотя эту организацию изначально называли сектой из-за их слишком активной миссионерской деятельности?
Чтобы была причина взять «свидетелей» за «жабры» в наше время, их литературу начали признавать экстремистской, суды начали находить в ней информацию, «возбуждающую религиозную рознь, пропагандирующую исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку их отношения к религии».
А ведь и до признания деятельности организации экстремистской государству было что предъявить иеговистам. Неприемлемость участия в политических партиях, игнорирование выборов и официальных праздников, отказ от службы в армии – любой из этих пунктов сгодился бы, чтоб за него зацепиться прокуратуре и даже чекистам.
Однако, уцепились за литературу, которой за последние семь лет около сотни изданий попало под запрет, а восемь региональных организаций иеговистов были признаны экстремистскими как раз за массовое распространение и хранение этих материалов.
В марте 2017 года министерство юстиции подало иск в Верховный суд о ликвидации головного «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и всех региональных организаций из-за нарушения закона о противодействии экстремизму. Под нарушениями имелись в виду ввоз на территорию страны и снабжение местных организаций литературой «как уже признанной экстремистской, так и впоследствии признаваемой экстремистской» и финансирование региональных отделений, которые «в последующем признаются экстремистскими».
Суды массово признают литературу иеговистов запрещенной, даже не особо утруждая себя обоснованием того, что, собственно, и в каких конкретно строках и фразах есть экстремизм. Дана указка сверху «мочить в сортире» – вот и мочат.
Спору нет – свидетели Иеговы это секта, завлекающая в свои сети людей, засоряющая им мозги и обирающая до нитки. И все об этом знают – в том числе, и там – «на верху». Почему за секту взялись только сейчас?
Ну, если перефразировать вопрос на «почему раньше их не «сливали?», можно предположить участие в деятельности секты отдельных важных персон, обделывающих через Иегову свои «темные делишки», или крышевание секты влиятельными чинами, не остающимися при этом в накладе. Судя по финансовой составляющей «свидетелей», они могли позволить себе прикармливать больших чиновников, одновременно скупая тысячи гектаров российской земли.
Но то поколение чиновников, кормившихся от Иеговы, нынче осталось не у дел – а нынешнее более голодное племя госуправленцев по «мелочам» не разменивается. Зачем получать мзду от тех же «свидетелей», если можно при помощи обычного рейдерского хода забрать себе все? А заодно и обществу показать, как государство борется с сектами, оберегая своих граждан от нехороших людей. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев – и карманы набить и политические очки набрать, что в преддверии весенних выборов-2018 очень даже актуально.
Есть и еще один нюанс во всей это «национализации» имущества «свидетелей». Снова повторяя о том, что эта организация – секта с одной стороны, с другой – это вероисповедание, на выбор которого по закону имеет право каждый гражданин нашей страны. Выходит, здесь идет процесс не только отторжения имущества одной церкви в пользу государства, но и некое продвижение одной единой правильной веры, над которой у нас стоит другая церковь - РПЦ.
А если учесть, что «церковный бизнес» - это огромные деньги, по большей части, идущие в виде инвестиций и пожертвований при колоссальной поддержке государства что особенно заметно на фоне превращения Валаамского монастыря в некую оффшорную островную площадку, то 175 тысяч нынешних вкладчиков «Иеговы» - это потенциальная «клиентская база» инвесторов в РПЦ. Кстати, оказывающая серьезное влияние на умы нынешних власть предержащих Русская Православная церковь, вполне возможно, приложила свой святой перст к начавшемуся разгрому иеговистов.
В общем, в делах церковных все точно так же, как и в делах политических – идеалы, в которые позволяется верить, должны представлять из себя исключительно навязанную сверху монополию. Жаль, что во всей этой борьбе государства со свидетелями Иеговы действительно заботы о простых россиянах нет ни на йоту. Впрочем, как всегда.