Московские власти потратят 3,3 млрд рублей на реставрацию фонтанов на ВДНХ
Московское правительство выделит из бюджета 3,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию фонтанов на ВДНХ. В 2018 году на реставрацию выделят 1,3 млрд рублей, в 2019 году – 1,5 млрд рублей, а остальные средства – в текущем году
Московское правительство выделит из бюджета 3,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию фонтанов на ВДНХ. В 2018 году на реставрацию выделят 1,3 млрд рублей, в 2019 году – 1,5 млрд рублей, а остальные средства – в текущем году.
Столичные власти уже объявили два тендера на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки. Согласно заявке на сайте госзакупок, на «Золотом колосе» планируется отреставрировать гранитную облицовку и мозаику, отлить новые фрагменты. На фонтанах главной аллеи подрядчик должен очистить и отлить новые элементы скульптур.
Реставрацией фонтана «Золотой колос» займется петербургская компания АО «Ренессанс - Реставрация». Подрядчик также будет выполнять «авторский надзор» за реставрацией 14 фонтанов главной аллеи.
«Ренессанс - Реставрация», основанная в 2005 году, за последние три года получила госзаказы на сумму более 4,5 млрд руб., в том числе на реставрацию московского театра «Современник», дворцовых конюшен архитектора Николая Бенуа в Петергофе и восточного флигеля подмосковной усадьбы Архангельское.
По данным РБК, компания также занималась реставрацией крепости XVI века в Ленинградской области. Следственные органы в ходе проверки финансирования работ возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, 4 млн рублей были переведены подрядчику за невыполненные работы.
ВДНХ была передана в управление правительству Москвы в 2013 году. До этого с 1990 года объект относился к федеральной собственности и назывался ГАО «ВВЦ» (Всероссийский выставочный центр).
14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны «Золотой колос», «Дружба народов» и «Каменный цветок» находятся на балансе ГБУ «Гормост».
Ранее в мэрии Москвы заявили, что намерены привлечь 22 млрд рублей частных инвестиций на модернизацию комплекса ВДНХ. Один из объектов – здание бывшего ресторана «Золотой колос» - отреставрирует миллиардер Геннадий Тимченко, который арендовал этот объект.