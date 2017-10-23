Новые указатели в московском метро путают гостей столицы и коренных москвичей
Москвичи и гости столицы пожаловались на новые указатели в столичном метрополитене. На указателях слева написаны названия конечных станций, до которых можно доехать с левой платформы, а справа - конечные станции с правой платформы
Москвичи и гости столицы пожаловались на новые указатели в столичном метрополитене. На указателях слева написаны названия конечных станций, до которых можно доехать с левой платформы, а справа - конечные станции с правой платформы. Полный список станций на указателях отсутствует.
Таким образом, новые указатели предлагают пассажирам ориентироваться только по конечным или соседним станциям. Обновленная навигация оказалась неудобной не только для приезжих, но и для местных жителей.
По словам пассажиров, указатели при спуске с эскалатора не показывают привычный список станций, а только конечные. В итоге пассажирам приходится искать схему метро, чтобы вспомнить очередность станций.
Такие указатели, в частности, есть на станции «Ленинский проспект». А на станции «Проспект мира» Кольцевой линии на табло написаны не все станции в обе стороны, а только соседние, причем с формулировкой «до «Новослободской», «до «Комсомольской». Пассажиры же думают, что дальше указанных станций поезда не едут.
На станции «Технопарк» указатели и вовсе предлагают пассажирам пути «в центр» и «на юг».
Представитель пресс-службы московского метрополитена сообщил «Московскому комсомольцу», что новые табло были установлены в рамках создания Единой системы навигации города.
«Предыдущий принцип навигации с полным перечнем станций не работает, поскольку московское метро растет и расширяется, список становится длинным», - пояснил урбанист Аркадий Гершман.
Урбанист рассказал, что новая навигация предполагает совершенно иную логику пользования метро. То есть пассажиру придется планировать свою поездку заранее, составив свой маршрут у схемы рядом с кассой.
Специалисты говорят, что москвичи, постоянно пользующиеся метро, смогут привыкнуть к новой системе навигации через несколько лет. Гостям столицы же придется намного сложнее.
«Люди не понимают принципа, по которому работает новая схема.Например, «север - юг» - это сложившаяся практика в городах, где люди оперируют понятиями сторон света. У нас это не так развито, у нас все используют понятия «центр» и «из центра»», - отметил гендиректор компании, занимающейся проектами по навигации, Леонид Агрон.