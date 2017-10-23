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23 октября 00:17

Власти Ростова запретили гражданам строить новые дома на месте сгоревших

На встрече с погорельцами мэр Ростова Виталий Кушнарева на встрече с погорельцами с Театрального спуска заявил, что дома, не подлежащие восстановлению, выкупят в добровольно-принудительном порядке, а стройку новых зданий запретят

Фото: newvz.ru

Жителям частного сектора исторического центра Ростова-на-Дону, чьи дома сгорели либо сильно пострадали в результате пожара, запретили строить новую жилплощадь на старом месте.

На встрече с погорельцами мэр Ростова Виталий Кушнарева на встрече с погорельцами с Театрального спуска заявил, что дома, не подлежащие восстановлению, выкупят в добровольно-принудительном порядке, а стройку новых зданий запретят.

Решать судьбу каждого дома будет экспертная комиссия. При этом одна из участниц встречи рассказала, что ее дом чиновники признали непригодным для жилья, «хотя он практически не пострадал», сообщает портал «161.ру».

Еще один вопрос, который волнует погорельцев, это расчет стоимости выкупа сгоревшей недвижимости. Пострадавшие выразили недовольство принципом расчета, в результате которого из дома оцениваются всего в 2 млн рублей и меньше.

Власти Ростова рассказали, что субсидии на жилье начнут выделяться в декабре 2017 года. В настоящее время на получение жилищных сертификатов претендует 361 человек. Еще 127 человек получили от властей отказ, в связи с тем, что они обладают другим жильем, а остальные доказывают в суде, что имели дома на Театральном спуске.

Крупный пожар в частном секторе исторического центра Ростова-на-Дону произошел 21 августа. Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара сгорели 120 домов, своего жилья лишились 600 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного поджога. Местные жители рассказали, что незадолго до пожара к ним приходили черные риелторы, требовали продать дома по заниженной стоимости и грозились устроить поджог.

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