Приставы арестовали за долги квартиру дочери мэра Москвы, а потом передумали
Согласно регистрационной выписке из ЕГРН, 31-летней Анне Собяниной было запрещено совершать любые регистрационные действия с принадлежащим ей жильем площадью почти 205 квадратных метров в доме в центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной
Судебные приставы наложили арест на петербургскую квартиру дочери мэра Москвы Сергея Собянина. Объект недвижимости был арестован за долги, а через месяц данное постановление было отменено. В ФССП пояснили, что закон «Об исполнительном производстве» разрешает прекращать производство, если не удалось найти должника или его имущество.
Согласно регистрационной выписке из ЕГРН, 31-летней Анне Собяниной было запрещено совершать любые регистрационные действия с принадлежащим ей жильем площадью почти 205 квадратных метров в доме в центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной.
В августе текущего года, спустя месяц после ареста квартиры, на сайте ФССП появилась информация о том, что исполнительное производство по делу было прекращено, сообщает «Инфометр» (проект «Открытые медиа»).
Напомним, что еще в 2013 году Алексей Навальный посвятил одно из своих расследований дочери мэра Москвы Сергея Собянина Анне. По данным оппозиционера, дочери столичного градоначальника принадлежит квартира в Петербурге стоимостью 117 млн рублей и 33% акций в ООО «Форус-Групп» (в 2015 году 100% акций консолидировал Владимир Кудрявцев). Эта компания занималась проектированием, строительством и ремонтом жилых и административных зданий, а также дизайном и созданием предметов интерьеров.
Среди заказчиков «Форус-Групп» Навальный называл Министерство обороны и администрацию Ханты-Мансийска.