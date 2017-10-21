В деле о гибели актера Дмитрия Марьянова появились две версии
Следственный комитет проводит проверку в частной реабилитационной клинике «Феникс» в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова
Следственный комитет проводит проверку в частной реабилитационной клинике «Феникс» в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова. Проверка также проводится на станции скорой медицинской помощи в подмосковной Лобне.
Следствие рассматривает две основные версии: неоказание экстренной помощи актеру сотрудниками лобнинской скорой помощи и нарушения, допущенные врачами частной клиники «Феникс», где в свое время проходил лечение Дмитрия Марьянова.
«Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, приоритетными являются две из них: несвоевременное прибытие бригады скорой медицинской помощи и оказание в реабилитационном центре «Феникс» услуг, не отвечающим требованиям», - подтвердила официальный представитель управления СКР по Московской области Евгения Кирюшина.
В рамках дела следователи изъяли на станции скорой помощи медицинскую документацию и записи переговоров диспетчеров. В «Фениксе» прошел обыск, изъяты «Дневники пациента».
Он также уточнил, что из дневника пациента Марьянова следует, что в течение четырех суток он страдал от абстинентного синдрома. Со слов сотрудников центра и из записей персонала следует, что актер поступил в центр сразу после длительного запоя, а затем несколько дней просил небольшую дозу алкоголя «для поправки здоровья».
Агент Марьянова Алевтина Кунгурова заявляла, что актер находился в медицинской клинике, где проходил курс лечения от последствия травмы позвоночника.
Также стало известно, что реабилитационный центр «Феникс» оказывал помощь без медицинских документов. Центр оформлен как «автономная некоммерческая организация для социальной реабилитации», а эта деятельность не требует получения лицензии на оказание медпомощи.
В свою очередь Минздрав Московской области признал факт нарушения со стороны диспетчера станции скорой медпомощи Лобни, которая принимала вызов к актеру Дмитрию Марьянову.
«У нас есть регламент ведения диалога - в частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: «Вызовов много, ждите»», - сообщил «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Марков.
Женщина-диспетчер по итогам внутренней проверки написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в Московской области. Вместе с друзьями актер возвращался в столицу, но в дороге ему стало плохо. Друзья Марьянова позвонили в «скорую», но там им сказали, что медиков придется подождать, так как у них много вызовов. Затем друзья актера перезвонили и отменили вызов, сказав, что доставят пациента в больницу сами. Врачи лобнинской больницы констатировали смерть Дмитрия Марьянова.