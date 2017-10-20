В ХМАО всех школьников будут тестировать на склонность к наркомании и критике власти
В Ханты-Мансийском автономном округе по распоряжению властей в школах будет проводиться социально-психологическое тестирование. В ходе тестирования среди учащихся будут выявлять не только будущих наркоманов, но и оппозиционеров
В Ханты-Мансийском автономном округе по распоряжению властей в школах будет проводиться социально-психологическое тестирование, в ходе которого среди учащихся будут выявлять не только будущих наркоманов, но и оппозиционеров.
Чиновники заявили, что тестирование направлено на выявление детей, склонных к употреблению наркотиков, а также на выявление «гражданской позиции ребенка»
Руководитель отдела воспитания и дополнительного образования детей департамента молодежной политики Югры Наталья Романова рассказала, что задача тестирования состоит в том, чтобы предупредить родителей о возможных рисках, а самих несовершеннолетних отвратить от попыток попробовать наркотики из любопытства.
«Результаты станут основанием для проведения профилактической работы в классе, школе, муниципалитете и в целом в регионе», - заявила чиновница, слова которой приводит Znak.com.
«Есть сферы жизни наших детей, в которые родители не могут быть погружены, поэтому существуют риски, а значит, необходимо эти риски свести к минимуму», - отметила Наталья Романова.
В свою очередь глава Федерации велоспорта Югры Владислав Малюгин сообщил, что тестирование также «позволит определить гражданскую позицию ребенка» и его отношение к здоровому образу жизни».
Чиновники заверили, что процедура будет проходить анонимно. В анкетах необходимо указать только свой пол и возраст. В то же время по результатам тестирования подростков предлагается направлять на медосмотр. Каким образом чиновники собираются направлять потенциальных «наркоманов» на осмотр при анонимном тестировании, неизвестно.