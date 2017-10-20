В Карелии сельские жители пожаловались на невозможность снять наличные с карты «Мир»
Жители карельского поселка Ладва-Ветка пожаловались на невозможность снять деньги с банковских карт Национальной платежной системы «Мир». Все дело в том, что карты гражданам поменяли, а банкоматы, которые обслуживают «Мир», установить забыли
Жители карельского поселка Ладва-Ветка пожаловались на невозможность снять деньги с банковских карт Национальной платежной системы «Мир». Все дело в том, что карты гражданам поменяли, а банкоматы, которые обслуживают «Мир», установить забыли.
По данным издания «Черника», работники участкового лесничества в Ладва-Ветка рассказали, что для снятия наличных им приходится ездить в ближайший поселок Ладва или в столицу республики Петрозаводск, что в 70 км от поселка.
Платить в местных магазинах картой «Мир» граждане не могут, так как сельские магазины принимают только наличные.
«Может, правительству и нравится эта карта, а нам от нее только лишние расходы», - заявили держатели карты «Мир».
Напомним, согласно распоряжению российского правительства до 1 января 2018 года все работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту «Мир».