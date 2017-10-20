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20 октября 15:29

В Карелии сельские жители пожаловались на невозможность снять наличные с карты «Мир»

Жители карельского поселка Ладва-Ветка пожаловались на невозможность снять деньги с банковских карт Национальной платежной системы «Мир». Все дело в том, что карты гражданам поменяли, а банкоматы, которые обслуживают «Мир», установить забыли

Жители карельского поселка Ладва-Ветка пожаловались на невозможность снять деньги с банковских карт Национальной платежной системы «Мир». Все дело в том, что карты гражданам поменяли, а банкоматы, которые обслуживают «Мир», установить забыли.

По данным издания «Черника», работники участкового лесничества в Ладва-Ветка рассказали, что для снятия наличных им приходится ездить в ближайший поселок Ладва или в столицу республики Петрозаводск, что в 70 км от поселка.

Платить в местных магазинах картой «Мир» граждане не могут, так как сельские магазины принимают только наличные.

«Может, правительству и нравится эта карта, а нам от нее только лишние расходы», - заявили держатели карты «Мир».

Напомним, согласно распоряжению российского правительства до 1 января 2018 года все работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту «Мир».

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