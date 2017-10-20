Президиум ВАК не стал лишать главу Минкультуры степени доктора исторических наук
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не стал лишать министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации чиновника, которую ранее назвали «ненаучной»
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не стал лишать министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Президиум ВАК в ходе сегодняшнего заседания счел несостоятельными претензии к диссертации чиновника, которую ранее назвали «ненаучной».
14 членов президиума проголосовали за сохранение докторской степени Владимира Мединского, а 6 проголосовали против.
Владимир Мединский лично рисутствовал на заседании президиума ВАК, который проходил в здании Минобрнауки.
В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Эксперты не согласились с заявлением автора работы о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности».
Стоит отметить, что незадолго до заседания президиума правительство России выпустило распоряжение об изменении состава ВАК. Так, из состава комиссии были исключены Николай Аристер, занимавший пост главного ученого секретаря, а также члены комиссии Анаников, Апресян, Афонцев, Голубовский, Деев, Личиницер, Якобсон.
Исполнение секретарских обязанностей возложено на члена ВАК Игоря Мацкевича.