В Екатеринбурге скончались уже пятеро пайщиков проблемного ЖК «Кольцовский»
В Екатеринбурге скончался пятый пайщик ЖК «Кольцовский», который не могут достроить уже три года. 57-летний Сергей Шеланков имел звание подполковника, а сразу после его кончины родственники получили документы о присвоении ему звания полковника ФСБ России
В Екатеринбурге скончался пятый пайщик ЖК «Кольцовский», который не могут достроить уже три года. 57-летний Сергей Шеланков имел звание подполковника, а сразу после его кончины родственники получили документы о присвоении ему звания полковника ФСБ России.
Сергей Шеланков купил 3-комнатную квартиру в доме и вместе с «коллегами по несчастью» ждал достройки здания.
«Сергей Егорович, как и мы все, очень переживал. Насколько я знаю, чтобы купить эту квартиру, ему пришлось взять ипотеку. Ежемесячный платеж по ней составлял около 45 тысяч рублей», - сообщил порталу Znak.com один из владельцев квартиры в проблемном ЖК.
В октябре стало известно о кончине еще одного пайщика – Николая Скуратова. Он приходился родным братом гендиректору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Всего же за время стройки скончались уже 5 дольщиков.
«Ощущение, что они хотят, чтобы мы все поумирали и дом не пришлось достраивать. (…) Мы все просто - на грани. У всех нервы на пределе, от этого и болезни все. На стройке все опять заглохло, дом не строят. Я сегодня звонила в приемную министра строительства Волкова, его самого не было на месте. Попросила передать, что люди умирают, пока они достраивают наш дом», - рассказала порталу Znak.com пайщица Ольга Дианова.
Строительство ЖК «Кольцовский» (ранее ЖКС «Авиатор») в поселке Кольцово на улице Бахчиванджи, 17, начал застройщик АН «Базис». Сдача дома была запланирована на 2014 год. Срок перенесли, а в 2015 году стройка остановилась.
Заканчивать проект взялась компания «Виктория Инвест», но в 2017 году стройку остановили. В августе пайщики провели 16-дневную голодовку у ворот стройки, после чего министр строительства Свердловской области Михаил Волков пообещал решить проблему.
По договоренности с властями, стройку продолжила «Виктория Инвест», а инвестором выступала компания Prinzip. Работы возобновились, но в сентябре снова были приостановлены.