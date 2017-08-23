Помолясь – продолжим убивать?
Унесший жизни 11 младенцев построенный на месте морга Брянский перинатальный центр возобновил свою работу, так и не дав ответа на главный вопрос – кто виновен в трагедии?
Пошумели и хватит?
Брянский перинатальный продолжает оставаться в центре скандалов и после своего повторного открытия. Не успело начаться следствие после массовой гибели новорожденных, как центр вновь заработал. Не успел заработать, как появилась информация о том, что в марте 2017-го, когда он под «фанфары» и приезд Путина открывался впервые, свою лицензию он получал по «ускоренной программе».
Правозащитники некоммерческой организации Transparency International – Россия совсем недавно поведали миру о своем расследовании. По их словам, центр получил разрешение на эксплуатацию 1 марта, уже 2 марта было готово санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, а 4 марта – была выдана лицензия на медицинскую деятельность. И это при том, что стандартно лицензия готовится пару недель.
«От завершения строительства объекта, подобного перинатальному центру, до начала его работы проходит, как правило, несколько месяцев. Это время уходит на проверки готовности, оформление разнообразной разрешительной документации и лицензий», – говорится в исследовании.
«Брянский перинатальный центр строили и запускали с нарушениями на каждом этапе. Пока центр возводили, строительство не контролировали надлежащим образом ни застройщик, ни департамент строительства Брянской области. Государственный строительный надзор также был нерегулярным» – таков вывод правозащитников относительно скандального медучреждения, строительство которого на месте бывшего морга городской больницы № 1 обошлось казне в 2,2 миллиарда рублей.
Сюда попадают женщины, у которых высокий перинатальный риск и высокий риск преждевременных родов на сроке 22 недели и более.
Сообщалось, что оснащение больницы позволяет выхаживать детей с экстремально низким весом (от 500 граммов). Центр рассчитан на 130 коек. Здесь есть консультативно-диагностическое отделение, приемное отделение для рожениц с двумя родовыми боксами, приемное отделение для новорожденных, родильное отделение на 10 индивидуальных родовых палат и операционный блок на три акушерские операционные. Кроме того, в центре есть отделение реанимации и интенсивной терапии, послеродовое отделение, отделение патологии беременности, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных первого и второго уровня выживаемости.
Открыли его, напомним, 7 марта. Восьмого здесь побывал Путин, поздравил всех с праздником – а в июне центр экстренно закрыли после массовой гибели детей. Хотя работники центра клятвенно всех уверяли, что причина остановки работы – профилактическая чистка вентиляции. Хотя до этого речь шла о некой инфекции, которая появилась в стенах учреждения «благодаря» халатности и непрофессионализма сотрудников.
А после того, как информация о смерти 11 младенцев перестала быть тайной, чиновники заявили о том, что это – практически норма, так как в центр попадают женщины с высоким перинатальным риском.
Даже глава Минздрава Вероника Скворцова ничего крамольного в массовой гибели детей не увидела, отметив, что на момент трагедии в учреждении уже появились на свет почти 900 детишек, а остальных просто не удалось спасти.
За проверку взялись местные прокуратура и Росздравнадзор, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). И прокурорские обещали «дать надлежащую правовую оценку действия медиков».
Однако, не прошло и месяца после закрытия центра, как он вновь заработал. 4 июля центр уже принимал новых мамочек. При этом еще ни прокуратура не дала никакой «правовой оценки», ни Росздравнадзор не усмотрел в такой поспешности никаких будущих рисков для пациенток. А Ольга Чиркова, замдиректора департамента здравоохранения поведала местным СМИ о том, что все профилактические работы, ради которых центр и закрывался, благополучно завершены.
Что же касается заявлений правозащитников Transparency International о поспешности открытия центра в марте, на них уже успели отреагировать и местные власти, представитель которой директор областного департамента здравоохранения Андрей Бардуков заявил, что для открывшегося в марте центра как для нового медучреждения вовсе не требовалось санитарно-эпидемиологического заключения: «Это был новый объект, и нарушений санитарного состояния там быть не могло, так как там еще не было больных».
Ответил правозащитникам и всемогущий «Ростех», по заказу которого и строился этот центр в Брянске. По мнению его представителей, по итогам проверки, проведенной министерством здравоохранения и прокуратурой Брянской области, нарушений по части строительства объекта обнаружено не было.
А «утверждение о том, что были допущены нарушения при получении санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора из-за сокращения сроков проведения экспертизы, не соответствует действительности», – это уже из официально комментария «Ростеха».
Это и следовало ожидать, однако последующее заявление «Ростеха» о том, что подобные проекты были успешно реализованы и в других регионах, где нареканий по поводу «поспешности» открытия ни у кого не было, позволили обществу вспомнить орловскую трагедию, где в феврале 2016-го местном перинатальном центре в течении двух недель погибли 8 новорожденных.
Там тоже официально заявлялось, что причина в контингенте рожениц – все они имели высокие перинатальные риски. Однако после прокуратура выяснила, что центр работал с множественными нарушениями. Например, в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в отделении новорожденных у трех врачей отсутствовали сертификаты по специальности анестезиология и реанимация; были найдены ошибки в постановке диагнозов. В итоге перинатальный центр был закрыт, а затем и вовсе расформирован.
В Брянске перинатальный центр всем чиновничьим миром отстояли, как благонадежный. Настолько благонадежный, что история с ним, по мнению экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций, публиковавших рейтинг влияния губернаторов за июнь, брянский губернатор Александр Богомаз опустился в рейтинге на 18 позиций и занял 73-е место среди прочих коллег-аутсайдеров.
«Перинатальный морг»
Именно так называли центр многие жители Брянска в первые дни после трагедии. Открывалось заведение с шумом, обещаний медицинского толка, вроде тех, что здесь будут выхаживать менее, чем полукиллограмовых младенцев, была масса. Однако, спустя три месяца, 11 июля на центре повесили замок.
Сначала пошли слухи о массовой смерти новорожденных – причем, цифры витали самые разные – от 8 до 20 погибших. Потом появилась информация о некой страшной инфекции, которая и убивала детей.
Однако, после экстренного совещания у замгубернатора Бориса Щеглова, где присутствовали руководители центра и вся областная верхушка местного Минздрава, причиной временного закрытия объявили профилактические работы.
Главврач центра Александр Кулаченко официальную причину поддержал, а смерть младенцев объяснил тяжелыми патологиями, которые не позволили врачам их спасти.
Версия чиновников вызвала в регионе шквал гневных отзывов, а матери погибших младенцев настаивали на том, что инфекция, которую после замолчали, все-таки имела место. По словам одной из рожениц, некая техническая работница центра жаловалась ей на условия труда. Учреждение в 6 этажей не имело своей прачечной – свежевыстиранное белье возили через пыльную улицу в открытом виде. Кухня по большей части тоже была привозной, что увеличивало риск инфекции. Однако, как говорят, инфекцию, убившую младенцев, обнаружили как раз-таки в молочной смеси, которую изготавливали на 4 этаже центра самостоятельно.
Версию о профилактике, которую Александр Кулаченко снова назвал на очной встрече с пострадавшими и их близкими на территории центра, люди подняли на смех. Более того, его едва не подняли «на вилы», видя, как упорно он не слышит людей, убитых горем.
Одна из мам создала «ВКонтакте» сообщество, предложив всем желающим прокомментировать ситуацию с перинатальным центром. Негатива было хоть отбавляй. И «хорошая реклама себе любимым» – это стрела в сторону местных чиновников, по мнению людей, слишком поспешивших с открытием учреждения, и что главврач Кулаченко нагло врет, говоря о смерти «безнадежных» малышей, потому что некоторые новорожденные, которые тоже погибли, имели первоначальный вес от двух и более килограммов. И что квалификация отдельных сотрудников центра оставляла большие вопросы, и что строилось тут вообще все с явными нарушениями…
А ведь разговоры о том, что перинатальный цент открыли ради показухи с многочисленными недоделками и некомплектом квалифицированного персонала, начались сразу после его открытия. Для показушного мероприятия врачей собирали по всей области, но нужных специалистов так и не нашли. Рожениц, имеющих знакомства в среде медиков, шепотом отговаривали от родов в перинатальном центре. По крайней мере, пока. Не советовали повторять их ошибок и те, кто в центре уже рожал.
«У меня родился сын … недоношенный… Врач, если можно так его назвать, назначал препараты, не определившись с диагнозом … А потом даже не сообщил о смерти ребенка … Никому не советую здесь рожать … сплошь одни студенты…».
«Данный центр больше напоминает лабораторию для обучения врачей-садистов…», – это комментарии в соцсетях мам, прошедших ад этого «ведущего» медучреждения области.
В общем, люди уверены – все дело во внутрибольничной инфекции, и обвиняют медиков в халатности.
Матери погибших малышей намерены обратиться в суд, а одна из пострадавших, Ольга Сафонова сказала прямо: «Я не доверяю брянским экспертам, поэтому заказала независимую экспертизу в Москве».
И пусть не все пострадавшие в этой трагедии готовы открыто идти до конца (ходят слухи, что на них самих и на их близких давили чиновники через их родственников и даже работодателей), многие матери в стремлении разобраться в истинных причинах гибели их малышей настроены решительно.
И пусть первоначальные разговоры о том, что в перинатальном центре на самом деле погибло больше двух десятков новорожденных не подтвердились, истории, рассказанные недавними пациентками центра, в том числе, и в прямом видеообращении к президенту Путину, иначе, как душераздирающими не назвать.
Вот например слова уже упомянутой Олеси Сафоновой, кстати, москвички, которая оказалась в брянском перинатальном случайно: «8 апреля у меня родились две девочки – Ксюша и Даша – весом 2 кг и 2,2 кг. Задышали сами. Однако выжила только одна из сестер. У второй внезапно обнаружилась пневмония. Дочка умерла 21 апреля. Умирала два часа у меня на руках. Заведующая не предоставила психолога. Мне позволили смотреть, как умирает моя дочь. Девочка держала меня за пальчик, смотрела одним глазом и просто умирала два часа. При вскрытии у нее нашли грибы Candida».
У Елены Губачевой ребенок весом 2,48 кг умер в реанимации перинатального на 11-й день от сепсиса. «У ребенка начался сепсис. На фоне чего? На фоне какой инфекции у него начался сепсис, при том, что он находился в реанимации? Если администрация знала о наличии этой внутрибольничной инфекции, почему они продолжали принимать женщин? Почему они брали таких тяжелых детей, почему не отвозили в областную? Наверняка, это все было известно. Просто здание только открылось и, его надо было наполнять», – говорит Елена.
Инфекция погубила и новорожденную дочку Алены Годуновой. «У девочки нашли кандидоз. Развился сепсис, и она впала в кому. Три дня комы. И седьмого мая она умерла», – еще один короткий рассказ, за которым трагедия и боль потери.
Желание и просьба у женщин общие – найти источник проблемы, предотвратить новые трагедии. «Я прошу, Владимир Владимирович, чтобы вы разобрались, почему и отчего гибнут дети. Стафилококк и кандида – это роддомовская, больничная инфекция. Прошу, пожалуйста, помогите», – говорит Олеся Сафонова. «Нам тяжело биться в закрытые двери. Мы потеряли детей и хотим справедливости», – добавляет Елена Губачева.
И на фоне того, что центр буквально напичкан самым что ни на есть навороченным оборудованием матери упоминали и о равнодушии медиков, и о неопытности (как, например, разговоры про то, как молоденькая медсестричка по шпаргалке включала аппарат УЗИ), и том, как при проведении важных процедур в помещениях нараспашку открывались окна. А на встрече руководства центра с людьми ответы медиков были настолько не в «рифму» – поэтому страсти распалялись так, что того же главврача Александра Кулаченко едва не вздернули «на дыбу».
«А вы знаете, что моей дочери открыли кувез при открытом окне?». «Знаю». «Что предприняли?». «Взял объяснительную». «Ребенок погиб от внешней инфекции из-за открытого окна – а врач отделалась объяснительной?». На последний вопрос – ответом молчание.
«У меня сын 3 680, во всех больницах абсолютно здоровый был, ответь! Что ты врешь!» - не скрывал эмоций мужчина.
«У нас ребенок родился 2 200, за восемь месяцев ни разу не лежал в больницах», - со слезами заявила другая женщина.
«Соболезную» - с печалью в глазах отвечает Кулаченко.
«Два года врачей сюда готовили» – пытается смягчить обстановку депутат Облдумы Константин Воронцов, он же главврач первой горбольницы, на территории которой и воздвигли перинатальный центр.
«Ваших сыновей тоже два готовили?» – спросили люди реагируя на слухи о том, что двое сыновей Воронцова тоже пристроились работать в центр.
Отговорок главврача никто уже не слушал и не слышал – у каждого свое горе, своя беда. И никто не может сказать – виноват вот этот, его и накажем.
Понимания стороны так и не нашли. Родители уверены, что в гибели детей виноваты медики. Врачи не признают вины и говорят, что большинство погибших детей изначально поступили в экстренном состоянии.
Поддерживают медиков и чиновники. «Информация о внутрибольничной инфекции не подтверждается, – сказал глава областного здравоохранения Александр Бардуков на камеру одного из центральных телеканалов, зачастивших летом в Брянск в попытках тоже разобраться в трагедии. Чиновник назвал персонал центра подготовленным, но «если следствие установит виновных в гибели детей, то все они понесут наказание».
А пока как тот вор – не пойман, и не вор вовсе. Трагедия потрясла всю страну – а они меньше чем за месяц проветрили все, провентилировали и, не сделав абсолютно никаких оргвыводов, открылись заново: заходите к нам на огонек… рожать. Или умирать. В центре тоже руководство, те же сотрудники, с тем же образованием и с тем же менталитетом пренебрежения к пациенту. Единственное, что могло измениться у них – чувство безнаказанности. Теперь оно стало еще сильнее. Ведь местная власть ясно дала понять – если что, прикроем. Уверен – за гибель 11 новорожденных малышей в Брянском перинатальном центре не сядет никто. Поэтому задам напоследок лишь один вопрос – за какое количество убитых пациентов медик (врач, акушер, медсестра) сядет стопроцентно – за сотню, за тысячу, за целый город..?