Чеченские власти реализуют программу по примирению разведенных супругов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил курс на сокращение числа разводов. Чиновникам поручено мирить людей, которые расстались и хотят развестись. В настоящее время примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил курс на сокращение числа разводов. Чиновникам поручено мирить людей, которые расстались и хотят развестись, и «возвращать ушедших от мужей женщин».
В настоящее время примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей. Секретарь общегородского штаба Грозного по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов рассказал «Медузе», что разведенных супругов приглашают в штаб по отдельности и предлагают помириться. В некоторых случаях для беседы с супругами приглашают муллу и старейшин.
Чеченские чиновники отмечают, что в целом работа по сохранению семей в республике идет успешно. Бывают даже случаи, когда жена возвращается к мужу, который снова женился, и становится второй женой.
В августе чеченское телевидение отчиталось о воссоединении 948 семей. Глава департамента по связям с религиозными и общественными организациями Чечни Рустама Абазова рассказал, что успех состоит в программе, которую разработал Рамзан Кадыров.
«Хочется подчеркнуть, что ни в одной стране мира такой программы не было, то есть исторического такого факта нет. Это единственный случай, когда в таком масштабе люди отвечают на призыв главы региона», - заявил чиновник.
Сами чеченцы по-разному относятся к призыву Рамзана Кадырова мириться с бывшими супругами. Некоторые женщины возвращаются, чтобы видеться с детьми, которые остались с мужем. Другие жалуются на давление общественности, так как в случае отказа воссоединиться с бывшим супругом их могут обвинить в том, что они идут против воли Кадырова и религии.