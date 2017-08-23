Меню
Общество
ВТБ: ни людям – лишь себе
Общество
23 августа 00:15

​Чеченские власти реализуют программу по примирению разведенных супругов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил курс на сокращение числа разводов. Чиновникам поручено мирить людей, которые расстались и хотят развестись. В настоящее время примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил курс на сокращение числа разводов. Чиновникам поручено мирить людей, которые расстались и хотят развестись, и «возвращать ушедших от мужей женщин».

В настоящее время примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей. Секретарь общегородского штаба Грозного по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов рассказал «Медузе», что разведенных супругов приглашают в штаб по отдельности и предлагают помириться. В некоторых случаях для беседы с супругами приглашают муллу и старейшин.

Чеченские чиновники отмечают, что в целом работа по сохранению семей в республике идет успешно. Бывают даже случаи, когда жена возвращается к мужу, который снова женился, и становится второй женой.

В августе чеченское телевидение отчиталось о воссоединении 948 семей. Глава департамента по связям с религиозными и общественными организациями Чечни Рустама Абазова рассказал, что успех состоит в программе, которую разработал Рамзан Кадыров.

«Хочется подчеркнуть, что ни в одной стране мира такой программы не было, то есть исторического такого факта нет. Это единственный случай, когда в таком масштабе люди отвечают на призыв главы региона», - заявил чиновник.

Сами чеченцы по-разному относятся к призыву Рамзана Кадырова мириться с бывшими супругами. Некоторые женщины возвращаются, чтобы видеться с детьми, которые остались с мужем. Другие жалуются на давление общественности, так как в случае отказа воссоединиться с бывшим супругом их могут обвинить в том, что они идут против воли Кадырова и религии.

Материалы по теме
Жителей Чечни после жалобы генпрокурору на беззаконие заставили публично покаяться
Свадьба под расчет
Власти Чечни опровергли информацию о задержании певца Зелимхана Бакаева
Сейчас на главной
Горячие новости
Режиссера Кирилла Серебренникова поместили в СИЗО «Матросская тишина»
Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в рамках уголовного дела о мошенничестве, после допроса был помещен в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил телеканалу «Дождь» его адвокат Дмитрий Харитонов
Авторская колонка
Вероятное и неочевидное
Разговоры про терроризм очень удобно вести, когда что-то взорвали в Сирии или раздавили людей грузовиком в Испании, Германии или Франции. Когда что-то происходит у нас, то говорить про терроризм сразу становится неловко.
Орехъ Антон
правосудие
Новинка от российского правосудия: без вины виноватые
Об этой истории сейчас кричат все СМИ. Еще бы – в Карелии в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело, в котором нет ни одного нарушения закона и нет ни одного доказательства вины обвиняемых.
Горячие новости
Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по делу о хищении
На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Горячие новости
Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание после 30-градусной жары
В Москве и Московской области 30-градусная жара сменится дождливой и ветренной погодой. Уже в среду, 23 августа, в столичный регион придут дожди с грозами, градом и порывистым ветром
Горячие новости
Это были «бандиты из 90-х»
Правоохранительные органы назвали предварительную причину крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, в результате которого сгорело несколько жилых домов. Пожар начался из-за короткого замыкания в брошенных домах, расположенных рядом
уровень жизни
Пора делить
Работаете как вол, но до сих пор не нажили ничего, кроме язвы желудка? Все в порядке: вы не лузер, вы просто в тренде (не российском даже — в мировом). Благодаря sharing economy скоро вообще не останется собственности
Горячие новости
Россияне остались без американских виз
Посольства США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. В дипмиссии США отметили, что выдача виз возобновится с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве
Горячие новости
«Бабье лето» придет в Москву в сентябре
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья «бабье лето». Придет оно в сентябре, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в сентябре ожидаются «всплески тепла»
Горячие новости
Велика Россия, а выбрать не из кого
Политологи составили список возможных преемников действующего президента. В первую тройку потенциальных сменщиков президента вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Горячие новости
​Никаких нарушений не было
Арбитражный суд Москвы отказал немецкой компании Siemens в введении обеспечительных мер и наложении ареста на четыре газовых турбины, которые были поставлены в республику Крым в нарушении санкционного режима
Горячие новости
«Исламское государство» финансировало теракты в Европе через компании из Уэльса
Спецслужбы выяснили некоторые подробности о теракте на туристической улице Рамбла в Барселоне. Спецслужбы установили, что запрещенная в России организация «Исламское государство» для финансирования терактов в Испании и других городах Европы
Горячие новости
Террористы планировали три атаки в Барселоне
Спецслужбы Испании рассказали о планах террористов, которые устроили атаку на туристической улице Рамбла в Барселоне. Злоумышленники планировали совершить три атаки. В частности, целью террористов был собор Саграда-Фамилия
Горячие новости
В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев
Горячие новости
Московские власти отменили тендер на ремонт дорог стоимостью 4,7 млрд рублей
Московское предприятие ГБУ «Автомобильные дороги» отменило тендер на ремонт дорог на общую сумму 4,7 млрд рублей. Конкурс был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела нарушения в документации
брак
Свадьба под расчет
Организация свадьбы может вылиться в круглую сумму, свидетельствует опрос участников этого рынка. Каковы основные статьи расходов на праздник и какие существуют финансовые решения для будущих молодоженов?
Горячие новости
«Вам никто никогда ничего не даст»
Житель Москвы Игорь Трофимов, который не смог получить бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке в рамках федеральной программы, обвинил российские власти в обмане
Горячие новости
​«Никому он сто лет не нужен»
Власти Чечни назвали недостоверной информацию об исчезновении певца Зелимхана Бакаева после задержания в Грозном. Ранее сообщалось, что певец приехал из Москвы в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал