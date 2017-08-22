Режиссера Кирилла Серебренникова поместили в СИЗО «Матросская тишина»
Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в рамках уголовного дела о мошенничестве, после допроса был помещен в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил телеканалу «Дождь» его адвокат Дмитрий Харитонов
Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в рамках уголовного дела о мошенничестве, после допроса был помещен в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил телеканалу «Дождь» его адвокат Дмитрий Харитонов.
В среду, 23 августа, Басманный суд изберет режиссеру меру пресечения.
Сам Кирилл Серебренников назвал свое уголовное преследование абсурдом. «Кирилл Семенович считает это обвинение абсолютно абсурдное, «Платформа» была проектом, который состоялся, что на этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство», - заявил Харитонов.
Режиссеру было предъявлено обвинение в мошенничестве на 68 млн рублей. Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».
По данному делу уже проходят сотрудники «Седьмой студии», основателем которой является Серебренников. Это бывший главбух студии Нина Масляева, бывший генеральный продюсер студии Алексей Малобродский и бывший гендиректор Юрий Итин.