Новинка от российского правосудия: без вины виноватые
В Карелии судят женское трио участников сделки, которую все, кроме «силовиков», признали законной
Законность не означает невиновность?
Об этой истории сейчас кричат все СМИ. Еще бы – в Карелии в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело, в котором нет ни одного нарушения закона и нет ни одного доказательства вины обвиняемых.
На скамье подсудимых – три женщины: депутат Законодательного собрания республики Ольга Залецкая, директор местного молокозавода Анастасия Кравчук и экс-директор известной в Карелии розничной торговой сети Александра Корнилова. Их обвиняют в ;мошенничестве. По версии следствия, подсудимые противоправным путем и по заниженной стоимости выкупили у муниципального предприятия принадлежавшее ему здание.
Как считают силовики, экс-директор муниципального предприятия «Петропит» Ольга Залецкая, директор Олонецкого молочного комбината Анастасия Кравчук и экс-директор торгового дома «Ленторг» Александра Корнилова, под руководством лидера карельских «яблочников» политика Василия Попова, мошенническим путем завладели по заниженной стоимости зданием бывшего комбината школьного питания, принадлежавшим ПМУП «Петропит». Согласно обвинительному заключению, Александра Корнилова фиктивно взяла здание в аренду, после чего Василий Попов устроил Ольгу Залецкую в «Петропит», далее – Залецкая, обманув всех (от сотрудников администрации города до суда), выставила здание на продажу (с учетом обременения из-за имеющегося договора аренды), а Анастасия Кравчук его приобрела.
Здание, о котором идет речь, было взято Александрой Корниловой в аренду в 2011 году. Тогда о том, что объект будет когда-либо продаваться, и речи не было. Однако спустя год выяснилось, что муниципальное предприятие погрязло в долгах и вынуждено реализовывать имущество.
Здание было выставлено на продажу. Чтобы не потерять арендуемые площади, владелец торговой сети – муж Анастасии Кравчук принял решение участвовать в открытом аукционе, который благополучно и ;выиграл, потому что никто, кроме его супруги, на торги так и не заявился. А еще через два года появилось это уголовное дело: правоохранительным органам показалось, что это не обстоятельства так сложились, а подсудимые так хорошо все рассчитали, что по итогу смогли приобрести здание с учетом обременения договором аренды.
За полтора года судебного следствия подсудимыми было доказано, что Александра Корнилова честно и абсолютно законно в 2011 году взяла это здание в аренду, что Ольга Залецкая (на тот момент она была директором муниципального предприятия), учтя все требования законодательства, выставила имущество предприятия на торги, что Анастасия Кравчук имела полное право на приобретение имущества – сделка купли-продажи состоялась только после того, как ее законность подтвердил суд. Тем не менее, уголовное дело никто не отменил – а обвинение просит для подсудимых по 4 года лишения свободы.
Криминал или политика?
Чтобы понять, с чего вообще силовики прицепились к этой троице, нужно слегка заглянуть в историю… местных выборов. Ибо, уголовное дело «Петропита» было возбуждено после череды значимых для Петрозаводска политических событий. Я бы даже сказал – политических волнений. И первым таким событием и волнением для власть предержащих стала победа Галины Ширшиной на выборах мэра города в сентябре 2013 года. Ширшина была «дублером» основного кандидата, и по настоящему включилась в предвыборную гонку всего за две недели до выборов. Как говорится, нужда заставила – по надуманному поводу был снят основной "яблочный" кандидат – директор лицея №1 Эмилия Слабунова. Тут надо добавить, что избирательной кампанией Ширшиной руководил лидер карельских "яблочников" и супруг одной из нынешних подсудимых Анастасии Кравчук Василий Попов.
Избрание "яблочного" кандидата главой города стало сенсацией, и увесистой «оплеухой» для тогдашнего главы Карелии Александра Худилайнена, еще больше показав его несостоятельность как руководителя и политического лидера. Стало понятно, что губернатор рискует проиграть в Карелии все, что можно.
«Ответка» от главы региона ждать себя не заставила. Как писали многие эксперты, Худилайнен начал использовать запрещенный, но проверенный временем и делом прием – привлечение к политической борьбе правоохранительных органов. Конечно, все делалось «тихой сапой», исподтишка – однако, депутат от партии «Яблоко» Ольга Залецкая и супруга Василия Попова – вице-спикер парламента от той же партии – Анастасия Кравчук узнали в январе 2014 года, что по их душу скоро придут. Будущие "арестантки" тут же выдали «на гора» пресс-конференцию, рассказав всему миру о том, что против них готовится заговор – на что местные силовики отреагировали наигранным смехом – мол, ну у вас, дамы, и фантазия. А через пару месяцев мир впервые услышал о том, что уголовное дело уже реальность.
Поначалу в деле фигурировали лишь Анастасия Кравчук и Александра Корнилова – директор торгового дома «Ленторг», владельцем которого является Василий Попов. В эпицентре обвинения – все то же бывшее муниципальное здание «Петролит».
Но с самого начала у следствия возникли трения с… самими собой. Ну, как юристам можно утверждать, что Корнилова и Кравчук вступили в сговор и… совершили законные действия, но с преступными помыслами? По версии правоохранителей, Александра Корнилова в 2011 году взяла указанное здание в аренду не с целью хозяйственного использования, а исключительно с целью обременения, для того чтобы во время продажи объекта его цена была снижена.
Они где учились, эти следователи – извините, в сельхозакадемии? Следствие посчитало, отметим, что продажа здания состоялась спустя полтора года после заключения договора аренды. Да и это после того, как Александра Корнилова почти полтора года платила арендную плату, оплачивала коммунальные услуги и услуги охраны, но, зданием, по версии следствия, она категорически не пользовалась, наслаждалась тратами, в ожидании, когда объект "по дешевке" (за 18 с лишним миллионов рублей) купит Анастасия Кравчук.
Да, здание на продажу в самом деле вышло с обременением, а значит, дешевле – однако, ведь сделка проходила не между «лучшими подружками» – а посредством проведения обычного аукциона. Кто больше дал – тот здание и взял.
Но как раз одна из «козырных карт» следствия и обвинения – тот факт, что желающих кроме Анастасии Кравчук купить здание не нашлось. Вот где, оказывается, «мировой заговор коррупционеров»! Хотя специалисты говорят так – желающих не нашлось лишь потому, что здание находилось настолько в «убитом» состоянии, что на его ремонт потребовалось бы еще два раза по столько, сколько обошлась бы его покупка.
Уголовное дело, тем временем, продолжало обрастать новыми томами – под шумок обыски прошли не только в квартирах предпринимателей, но и руководителей местного «Яблока», вдруг ставшего в Петрозаводске популярней «Единой России».
Но особенно следователей интересовал именно Попов. Как рассказывают люди, побывавшие на допросе, треть вопросов от «следака» касалась взаимоотношений с Поповым. Вот кто был главной мишенью ручной карельской фемиды – Василий Попов, который в 2015-м уже объявил о том, что готовится к губернаторским выборам в республике.
И снова где-то просочилась информация о том, что в отношении Попова готовится силовая «подстава», и снова – пресс-конференция, на которой Попов во всеуслышание заявил, что Худилайнену на выборах ничего не светит.
Дальше действующая власть ждать не могла – чуть погодя под арест попали Александра Корнилова и Ольга Залецкая, но позже были выпущены сначала под домашний арест, а потом под залог из-за начавшихся в городе массовых протестов простых людей.
Василий Попов и Анастасия Кравчук в это время были за границей – и если Анастасия домой вернулась, Василий сделать это не рискнул. И хотя СК во всеуслышание опровергало слухи о своих претензиях к Попову, уже спустя месяц тот оказался «руководителем ОПГ, заочно арестованным и заочно объявленным в международный розыск».
Суд да не дело?
Уже на предварительных судебных слушаниях быстро обнаружилась вся «дырявость» обвинения. Десятки вызванных свидетелей утверждают, что арендуемое здание эксплуатировалось до того, как было приобретено – обвинение настаивает на том, что здание «специально простаивало, что придти в негодность и стать дешевле». А ведь так называемая «притворная» аренда – главный ключик обвинения к реальному приговору. И вообще все это «заговор трех девиц», которых надо публично наказать.
Что еще характерно в этом деле – так это упорство обвинения. Ведь помимо многочисленных свидетельств в пользу обвиняемых, суду предоставлены сотни документов, говорящих о том, что все полтора года до покупки здание эксплуатировалось.
Но еще удивительней выглядит «протокол осмотра местности», в котором сотрудник СК без посещения самого здания и без всяких понятых ставит подпись под заключением, в котором говорится, что здание брошено. Но если кто-то думает, что только в СК могут выносить решения на расстоянии, тот ошибается – эксперт из «северной столицы» по фамилии Рудич по просьбе следствия оценил спорное здание, находясь в… своем питерском офисе.
В общем, сначала следователи, а теперь и обвинение долго стояли на своем – подсудимые взяли здание в аренду с единственной целью – обременить и удешевить его в течение полутора лет, а потом купить по дешевке. Но когда крыть стало уже совсем нечем – скорректировали свою позицию. Если раньше говорилось об исключительной «притворности» договора аренды, теперь вместо «исключительно» стало «в том числе». То есть, прокурорские признали факт использования здания, которое «в том числе» арендатор когда-нибудь мечтал приобрести. И в этих мечтах нет ничего криминального – назовите мне арендатора, который не хотел бы получить помещение во владение? Другое дело – не всем это по карману.
И вообще, это общеизвестно – если арендованное здание выставляется на торги, у действующего арендатора есть преимущество перед другими участниками. А теперь, благодаря петрозаводскому делу, у арендаторов есть еще и перспектива сесть за это преимущество в тюрьму.
И это с учетом того, что в нашей истории суд в свое время признал и сделку по аренде «Петролита», и сделку по приобретению здания законными.
Да и прокуратура во время судебных слушаний частенько запиналась, по сути, оправдывая обвиняемых. Ведь прокуратура сама согласна с тем, что ни один закон и нормативный акт не нарушен. Но как она это подает: мошенничество тем и отличается от иных составов преступления, что цепочка законно совершаемых действий при детальном рассмотрении свидетельствует об обратном.
Юридический казус от карельских прокуроров – ты совершаешь законные действия, которые все равно окажутся мошенничеством, если… кому-то этого захочется. Да и в деле-то, по большому счету, прямых улик против обвиняемых нет. И прокурорские сами это признают. Зато есть «совокупность косвенных доказательств, свидетельствующих о том, что это результат совместных действий». Лихо, да?!
Под совместными действиями обвинением понимаются, например, личное знакомство подсудимых между собой, «яблочная» однопартийность и общая сфера деятельности. А что еще важно – фотка, на которой все трое сняты с Поповым. То есть, «главарь ОПГ» и его «подручные». И эта фотка на полном серьезе подшита к делу, как важная улика. А то, что фотография была сделана на юбилее самого Попова, где присутствовали все значимые люди Петрозаводска, включая бизнесменов, депутатов и чиновников – об этом ни слова. Того самого Попова, которого не выдала нашей фемиде Финляндия, предоставившая ему политическое убежище, а потом и Испания, где он отдыхал.
В общем-то, при всей своей слабости обвинение под формулировкой «совместные действия» явно намекает на «преступный сговор» – тем более, прокурору Карелии Карену Габриеляну очень важно доказать, что Финляндия и Испания зря подозревали наши власти в «политическом заказе» на Попова. А еще больше здесь важно сохранить свое лицо и… погоны. Предполагаемого «заказчика» этого уголовного дела губернатора Худилайнена уже «ушли» с его поста – и если бы вдруг прокуратура после этого «сдулась», все сразу бы все поняли.
Хотя и сейчас все всем понятно – кроме, судьи Елены Голяевой, для которой есть лишь один вариант приговора – обвинительный, но такой, чтобы и не стал явно ошибочным и одновременно не заведомо неправосудным. В общем, наказать уже решили – теперь думают, как это сделать, чтобы себя не подставить. В общем, за бывшим губернатором в регионе еще расхлебывать и расхлебывать.
Нынешняя статистика показывает, что 99,64% приговоров наших судах как раз обвинительные. И не потому, что все подсудимые виновны, а их адвокаты не умеют работать. Просто зачастую суд – это звено одной цепи, часть системы (иногда даже семьи, когда родственники представляют, по сути, все стороны фемиды – полицию, СК, прокуратуру, суд). Как можно оправдать человека, которого разрабатывал брат-оперативник, допрашивал сват-следователь, и с обвинением в суд пришла двоюродная сестра-прокурорша?
Да и без родственных нитей судье тяжело быть принципиальным и неподкупным (даже не во взятке дело). Когда приказ осудить приходит с самого верха, и за дело берется вся система, долго работает на будущий приговор – далеко не каждый судья, даже при самом глупом обвинении (как в нашей истории) осмелится оправдать подсудимых.
Тем более, что оправдательный приговор дискредитирует правоохранительное органы и власть в целом – в том числе, и в глазах международного общества. Ведь дело-то, благодаря Попову и международному розыску вышло за пределы нашей удивительной Родины. И это никто допустить не может – на кого списать обыски, аресты, обвинения и, вообще, весь этот резонанс? Не на себя же?
И хотя визуально для непосвященных, судят чиновниц, «как всегда, что-то укравших у государства», повернуть здесь можно и так и этак. Но если фемида не отступит и доделает свое «черное дело» – это будет прецедент, который может катком прокатиться по всей стране. Любого предпринимателя, который когда-либо приобретал арендованное имущество с аукционов, а сейчас чем-то не угодил местной власти (в нашем случае подсудимые – представители оппозиционной партии «Яблоко»), можно будет смело обвинять во всех тяжких.
В суде Петрозаводска прокуроры фактически заявили о том, что арендаторы не имеют права участвовать в открытых аукционах по приватизации недвижимости, которой пользуются, из-за того, что у них есть преимущество перед другими участниками. Если арендатор хочет принять участие в аукционе, он предварительно должен отказаться от договора аренды, считают гособвинители.
Однако такая позиция прокуратуры противоречит существующей практике и больше похожа на глупость, потому что арендаторы сплошь и рядом участвуют в аукционах и побеждают. За 2007-2013 годы в одном лишь Петрозаводске было проведено 180 открытых аукционов, в которых было 660 участников, и четверть из них выиграли действующие арендаторы. Надо ли говорить, что все они на свободе? Или уже на прицеле?
Ведь в случае обвинительного приговора в нашей истории у силовиков появится возможность признавать незаконными огромное количество сделок, в которых покупателями имущества выступили его арендаторы или их знакомые, и обвинять в мошенничестве всех тех, кто принял участие в таких сделках. А это тысячи, если не десятки тысяч сделок, десятки, если не сотни тысяч принимавших в них участие людей. У нас и тюрем-то на всех не хватит. Или будем строить новый «ГУЛАГ»?
Одна из последних надежд нынешних подсудимых, да и предпринимателей, попавших в похожие ситуации, вообще – уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Одна из обвиняемых Анастасия Кравчук отправила бизнес-омбудсмену письмо с просьбой о защите.
Успеет ли «бизнес-адвокат» отреагировать на эту просьбу? Приговор Анастасии Кравчук, Ольге Залецкой и Александре Корниловой будет оглашен 25 августа. К этому моменту у судьи Голяевой должен быть готов приговор, на написание которого после прения сторон она брала месяц. И именно от нее зависит сейчас судьба трех женщин, не совершивших никакого уголовного преступления, трех таких же жен и матерей, как и она сама, которые всего лишь попали под «каток» чьих-то политических интересов.
Машиниста этого «катка» давно нет – а тот все катится по инерции, давя и давя неугодных системе. И вот вдруг, прочувствовав все это, продержав в себе месяц – а ну, возьмет судья Голяева, да чуть-чуть сломает почти стопроцентную статистику обвинительных приговоров в нашей стране?!
Если она этого не сделает, едва ли у кого-то повернется сказать ей в лицо – ты нечестный судья. Ведь, по своей сути, и Елена Голяева и тысячи ее коллег – актеры «театра Карабаса Барабаса» под названием «Российская фемида», где сценарии и роли распределены заранее. Если кто-то позволяет себе экспромт, «спектакль» срывается – «режиссер» бесится и делает оргвыводы.
Быть может, это дело станет не прецедентом того, чтобы наша фемида съедала предпринимателей на «ровном месте» – а напротив, оправдательный приговор откроет всем глаза на то, что если жить по закону и судить по закону, смотришь – завтра и страна другой станет. С большой буквы страна.
И чтобы сенсацией оправдательный приговор стал лишь однажды – например, в нашем случае. А во всех последующих – как само собой разумеющееся. Чтобы звание «судья» действительно стало синонимом таких значений, как «Закон», «Кодекс», «Конституция» и, наверное, самое важное – слова «правда». Если Елена Голяева 25 августа придет на работу с ней, с правдой – есть надежда, что у нашей страны внутри себя еще что-то удастся изменить в лучшую сторону.
Ну а мы будем надеяться и продолжим следить за этой захватывающей историей, случиться которая могла разве что только в нашей стране…