Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по делу о хищении бюджетных средств
На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Правоохранительные органы задержали режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на популяризацию театрального искусства.
На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, денежные средства были выделены Кириллу Серебренникову из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.
Ранее Кирилл Серебренников проходил по данному делу в качестве свидетеля. Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены генеральному продюсеру «Седьмой студии», основателем которой является Серебренников, Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору Юрию Итину и бывшему главбуху Нине Масляевой.
Нина Масляева на одном из допросов дала признательные показания и рассказала об участии Кирилла Серебренникова в схеме по хищению денежных средств.