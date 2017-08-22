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Общество
22 августа 11:05

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по делу о хищении бюджетных средств

На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Правоохранительные органы задержали режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на популяризацию театрального искусства.

На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют  хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, денежные средства были выделены Кириллу Серебренникову из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.

Ранее Кирилл Серебренников проходил по данному делу в качестве свидетеля. Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены  генеральному продюсеру «Седьмой студии», основателем которой является Серебренников, Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору Юрию Итину и бывшему главбуху Нине Масляевой.

Нина Масляева на одном из допросов дала признательные показания и рассказала об участии Кирилла Серебренникова в схеме по хищению денежных средств.

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