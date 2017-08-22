Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание после 30-градусной жары
В Москве и Московской области 30-градусная жара сменится дождливой и ветренной погодой. Уже в среду, 23 августа, в столичный регион придут дожди с грозами, градом и порывистым ветром
В Москве и Московской области 30-градусная жара сменится дождливой и ветренной погодой. Уже в среду, 23 августа, в столичный регион придут дожди с грозами, градом и порывистым ветром.
Синоптики предупредили жителей столичного региона о стремительном похолодании. 23 августа весь день будет идти дождь, местами сильный, с градом и грозой. Максимальная температура днем в Москве составит 24-26 градусов. По области температура воздуха может опуститься до 22 градусов тепла.
В ночь на 24 августа минимальная температура составит 14-16 градусов в Москве и 11-16 в Подмосковье. Днем дожди с грозами сохранятся, температура понизится до 18-20 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. В субботу станет теплее - до 23 градусов.
В то же время в сентябре Гидрометцентр обещает жителям столичного региона «бабье лето». По прогнозу синоптиков, сентябрь будет сопровождаться «вспышками тепла».