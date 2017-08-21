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21 августа 12:56

Американские посольства приостанавливают выдачу россиянам неиммиграционных виз

Посольства США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. В дипмиссии США отметили, что выдача виз возобновится с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве

Посольства США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. В дипмиссии США отметили, что выдача виз возобновится с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве.

Соответствующие меры были приняты в связи с решением российских властей сократить численность американских дипломатов в ответ на расширение антироссийских санкций.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Америки. В этот вид документов входят визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон о новых антироссийских санкциях. Санкции предусматривают ограничения по кредитованию российских компаний.

Москва в ответ решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складским помещениям в столице. Кроме того, до 1 сентября общее количество персонала американских дипмиссии на территории России должно быть сокращено до 455 человек. То есть покинуть Россию должны 755 сотрудников американских посольств.

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