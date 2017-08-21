Жителям Москвы и Подмосковья пообещали настоящее «бабье лето»
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья «бабье лето». Придет оно в сентябре, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в сентябре ожидаются «всплески тепла»
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья «бабье лето». Придет оно в сентябре, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в сентябре ожидаются «всплески тепла», которые собственно и ассоциируются с «бабьим летом». В беседе с «Интерфаксом» г-н Вильфанд отметил, что нет прямой связи между очень жарким началом августа и теплой погоды, которая ожидается в сентябре.
Точные даты начала и окончания «бабьего лета» глава Гидрометцентра при этом назвать отказался. Прогноз будет предоставлен «за несколько дней», и метеорологи смогут назвать точные даты.
В понедельник, 21 августа, в московском регионе дневная температура воздуха составит 29, 31 градус тепла. Ночь с понедельника на вторник, с 21 по 22 августа, пройдет без осадков, ожидается от 16 до 18 градусов выше ноля. Днем температура поднимется до 30 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.