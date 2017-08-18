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18 августа 13:28

Несостоявшийся участник программы «Дальневосточный гектар» обвинил власти в обмане

Житель Москвы Игорь Трофимов, который не смог получить бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке в рамках федеральной программы, обвинил российские власти в обмане

Житель Москвы Игорь Трофимов, который не смог получить бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке в рамках федеральной программы, обвинил российские власти в обмане. Мужчина рассказал, что четыре раза подавал заявку, но дальневосточный гектар так и не получил.

Свою первую заявку Игорь Трофимов подал в феврале 2017 года, когда начался основной этап реализации закона о бесплатном «дальневосточном гектаре». Чиновники заявку одобрили, но затем москвич получил отказ. Отказ был мотивирован тем, что выбранный им участок якобы оказался слишком близко к охотничьим угодьям.

Отказ по второй заявке чиновники мотивировали более детально и эмоционально. «Я позвонил в турбазу, которая находится неподалеку. И мне прямо сказали: „Вы чего, вам никто никогда ничего не даст, здесь хозяйничают китайцы и японцы. Нас притесняют, хотя мы давно оформили собственность“. Я им говорю: нам на первом этапе уже дали добро. А они мне - это придумано для федерального отчета», — рассказал москвич, слова которого приводит «Открытая Россия».

Третья и четвертая заявка также были отклонены чиновниками, после чего Трофимов обратился в администрацию президента. От туда его жалобу переадресовали дальневосточным властям, но вопрос так и не разрешился.

«Над нами просто издеваются», - прокомментировал реализацию программы Игорь Трофимов.

Согласно условиям федеральной программы «Дальневосточный гектар», любой гражданин России может получить на безвозмездной основе гектар земли на Дальнем Востоке сроком на 5 лет.  По истечении которого пользователь вправе бесплатно оформить освоенный участок в собственность.

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