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18 августа 12:48

Власти Чечни опровергли информацию о задержании певца Зелимхана Бакаева

Власти Чечни назвали недостоверной информацию об исчезновении певца Зелимхана Бакаева после задержания в Грозном. Ранее сообщалось, что певец приехал из Москвы в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал

Власти Чечни назвали недостоверной информацию об исчезновении певца Зелимхана Бакаева после задержания в Грозном. Ранее сообщалось, что певец приехал из Москвы в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал.

«Парень не ваххабит, не террорист, ни в каких историях не замешан. Никакие органы его не забирали, никому он сто лет не нужен», - сообщил РБК министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров. Чиновник заверил, что через несколько дней Бакаев «объявится и никуда он не денется».

Портал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на родственников сообщил, что Зелимхан Бакаев был задержан в Грозном некими людьми в военной форме, после чего больше не выходил на связь. Родственники друзья не видели его с 8 августа.

Анонимный источник в одной из чеченских правозащитных организаций предположил, что к исчезновению певца имеет отношение высокопоставленный чиновник из администрации главы республики.

В полиции Грозного сообщили, что у них нет информации  о задержании певца. Заявления о его пропажи в правоохранительные органы также не поступало.

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