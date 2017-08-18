Автомобилисты с системой ЭРА-ГЛОНАСС пожаловались на неэффективность системы
Обязательная установка в автомобилях государственной системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» в реальности не смогла облегчить жизнь российским водителям. Им по-прежнему приходится долго ждать помощи
Обязательная установка в автомобилях государственной системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» в реальности не смогла облегчить жизнь российским водителям. Им по-прежнему приходится долго ждать помощи в случае дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, российские власти обязали устанавливать в автомобилях ГЛОНАСС, чтобы сотрудники экстренных служб могли автоматически определять местонахождение автомобиля. Однако водители жалуются, что оперативные службы с трудом определяют координаты пострадавших машин.
Так, водитель из Красноярска с системой ГЛОНАСС решил помочь другому автомобилисту, попавшему в ДТП на территории Приморского края. Он сообщил об аварии при помощи терминала «ЭРА-ГЛОНАСС», однако помощь пришла не сразу.
Водителя соединили с московским колл-центром системы, причем оператор навигационной платформы стала уточнять, где находится автомобиль. Затем вызов перевели в региональный центр экстренного реагирования, где оператор ответил только через две минуты и также стал выяснять местонахождение пострадавшей машины.
Владелец машины удивился, ведь координаты его машины должны определяться системой автоматически, но оператор не смог ничего объяснить. В итоге участники аварии вызвали экстренные службы с помощью обычного телефона, сообщает «За рулем».
Напомним, 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.