Российских туристов напугали бубонной чумой в Америке
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о случаях заражения бубонной чумой в США. Ведомство просит туристов учитывать данную информацию при планировании поездок в Америку
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о случаях заражения бубонной чумой в США. Ведомство просит туристов учитывать данную информацию при планировании поездок в Америку.
Российское санитарное ведомство ссылается на данные Минздрава штата Аризоны. В этом штате были зафиксированы новые случаи гибели диких собак от бубонной чумы.
В штате Нью-Мексико были зарегистрированы 22 случая бубонной чумы у белок и три — у людей.
Источником болезни являются блохи, живущих на грызунах, на которых охотятся собаки. Исследования показали заражение возбудителем чумы у 10% блох, сообщает телеканал «Дождь».
Речь идет о бактерии Yersinia pestis, которая опасна как для домашних животных, так и для людей.