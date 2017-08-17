В Ингушетии появится спецгруппа по контролю за «стреляющими» свадебными кортежами
В Ингушетии появится специальная рабочая группа по контролю за свадебными кортежами. Такое решение было принято в связи с частными случаями стрельбы и нарушений правил дорожного движения во время праздничных торжеств
В Ингушетии появится специальная рабочая группа по контролю за свадебными кортежами. Такое решение было принято в связи с частными случаями стрельбы и нарушений правил дорожного движения во время праздничных торжеств.
Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе специальной встречи с представителями Совета безопасности и МВД региона поручил в кратчайший срок проработать вопрос о создании рабочей группы, которая будет «контролировать формирование и передвижение свадебных кортежей с отслеживанием их маршрута».
Поводом для ужесточения контроля за гостями свадеб стал один из последних инцидентов, который произошел в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Участники свадебного кортежа на внедорожниках Mercedes-Benz Gelandewagen и Mercedes ML на дороге устроили соревнования за право занять почетное место за автомобилем молодоженов. Водители иномарок пытались вытолкнуть транспортные средства друг друга с дороги, при этом постепенно разбивая их. Видеозапись «соревнования» среди гостей свадьбы было снято на телефон и выложено в интернет.
Глава Ингуштии сообщил, что нарушителей ПДД уже привлекли к административной ответственности. В отношении нарушителей также проводится проверка по факту совершения действий уголовной направленности.
«К сожалению, снова и снова приходится объяснять молодым людям очевидные вещи, а именно тяжесть возможных последствий их безответственного, несерьезного отношения к жизни, здоровью, что само по себе противоречит не только закону, но и религиозным нормам и принципам морали», - прокомментировал инцидент на свадьбе Евкуров, слова которого приводит «Газета.ру».
Глава Ингушетии добавил, что власти более не намерены закрывать глаза на такое поведение и списывать их на национальный колорит.
Бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов отметил, что нарушения свадебных кортежей действительно стали серьезной проблемой. В определенные «брачные» периоды на дороге иногда можно встретить по пять-шесть кортежей, водители которых ведут себя адекватно, что создает угрозу для окружающих. В целом же данная проблема характерна не только для Ингушетии, но и для всех кавказских республик.