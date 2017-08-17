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Общество
17 августа 00:29

Власти Петербурга призвали горожан доносить в полицию на подозрительных соседей

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на социальную рекламу в городском метрополитене, которая призывает граждан доносить на «подозрительных соседей» в правоохранительные органы

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на социальную рекламу в городском метрополитене, которая призывает граждан доносить на «подозрительных соседей» в правоохранительные органы. Чиновники объяснили появление такой рекламы необходимостью борьбы с терроризмом.

На станциях петербургского метрополитена появились стикеры, на которых нарисованы окна многоэтажного дома. В каждом окне размещены фигуры разных людей. «А вы знаете, кто живет рядом с вами?», - гласит реклама. Также на стикере размещены телефоны петербургских управлений МВД России и ФСБ. Таким образом, авторы социальной рекламы призывают граждан сообщать спецслужбам о подозрительных соседях.

Как выяснилось, реклама была размещена по заказу комитета по печати Санкт-Петербурга. Чиновники объяснили ее появление борьбой с террористической угрозой.

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