Власти Петербурга призвали горожан доносить в полицию на подозрительных соседей
Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на социальную рекламу в городском метрополитене, которая призывает граждан доносить на «подозрительных соседей» в правоохранительные органы
Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на социальную рекламу в городском метрополитене, которая призывает граждан доносить на «подозрительных соседей» в правоохранительные органы. Чиновники объяснили появление такой рекламы необходимостью борьбы с терроризмом.
На станциях петербургского метрополитена появились стикеры, на которых нарисованы окна многоэтажного дома. В каждом окне размещены фигуры разных людей. «А вы знаете, кто живет рядом с вами?», - гласит реклама. Также на стикере размещены телефоны петербургских управлений МВД России и ФСБ. Таким образом, авторы социальной рекламы призывают граждан сообщать спецслужбам о подозрительных соседях.
Как выяснилось, реклама была размещена по заказу комитета по печати Санкт-Петербурга. Чиновники объяснили ее появление борьбой с террористической угрозой.