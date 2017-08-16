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16 августа 12:48

Омских пенсионеров заподозрили в сговоре против перевозчиков

В Омске местных пенсионеров заподозрили в сговоре с целью получения компенсаций от транспортных компаний. Владельцы автобусов отмечают, что пожилые граждане слишком часто стали падать в общественном транспорте

В Омске местных пенсионеров заподозрили в сговоре с целью получения компенсаций от транспортных компаний. Владельцы автобусов отмечают, что пожилые граждане слишком часто стали падать в общественном транспорте.

Пострадавшие пенсионеры после падений в автобусах обращаются в суды, которые принимают решения о присуждении пассажирам компенсаций. Так, одного из перевозчиков суд обязал выплатить пострадавшему мужчине компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Перевозчики замечают, что в Омске появились специальные группы адвокатов, которые зарабатывают поиском людей, получивших травмы в транспорте, чтобы затем представлять их интересы в суде. Владельцы маршрутных такси в таком случае должны платить пострадавшим не только обязательную страховку, но и компенсацию морального вреда, сообщает «СуперОмск».

«Получается такой вот бабкин бизнес. Неизвестно, где ты получил травму, а можешь, имея билет в руках, требовать моральной компенсации от перевозчика», - отметил глава компании «Парк-Авто» Виталий Торопов.

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