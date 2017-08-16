Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Общество
16 августа 11:27

Алексей Улюкаев назвал свое уголовное дело провокацией сотрудников ФСБ

Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина

Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Заседание перенесено в связи с отсутствием свидетелей. Суд отложен до 1 сентября.

Перед началом сегодняшнего заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провоцировании взятки. Экс-министр рассказал, что 15 ноября Сечин сам позвонил ему и позвал в офис «Роснефти» под предлогом обсуждения деятельности компании. Улюкаев по прибытию в офис госкомпании был задержан.

Экс-министр считает, что дача взятки была спланирована коррумпированными сотрудниками ФСБ,  и пообещал предоставить доказательства.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, министр вымогал взятку в 2 млн долларов у руководителей «Роснефти» в обмен на выдачу положительного заключения о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Представитель гособвинения в ходе судебного заседания уточнил, что Улюкаев якобы вымогал у Сечина взятку во время саммита стран БРИКС в Гоа. Глава Минэкономразвития угрожал не согласовать сделку по приобретению «Роснефтью» контрольного пакета акций компании «Башнефть».

Материалы по теме
Гособвинение попросило для экс-главы Новосибирской области 4 года лишения свободы
Кемеровского губернатора допросят по делу о вымогательстве пакета акций угольного разреза «Инской»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступит свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева
Сейчас на главной
Горячие новости
Омских пенсионеров заподозрили в сговоре против перевозчиков
В Омске местных пенсионеров заподозрили в сговоре с целью получения компенсаций от транспортных компаний. Владельцы автобусов отмечают, что пожилые граждане слишком часто стали падать в общественном транспорте
Сбербанк
Этот безумный, безумный, безумный… Сбербанк
Опозорились так опозорились – по-другому и не скажешь. Вбухали сообща Сбербанк и ВТБ почти полтора миллиарда евро в хорватский Agrokor, а теперь тщетно стучатся в правительственные двери этой страны, пытаясь хоть что-то вернуть.
Горячие новости
Репутация телепрограммы безнадежно испорчена
Программа «Пока все дома» перестанет выходить в эфире Первого канала. Руководство государственного телеканала расторгло контракт с компанией «Дом», которая производила данную передачу
Горячие новости
Твой двор - твоя и парковка
Жительница Москвы в Верховном суде добилась права парковать свой автомобиль во дворе дома, в котором она проживает. Соседи на общем собрании собственников лишили женщину и членов ее семьи возможности оставлять автомобиль во дворе
Горячие новости
​Должно произойти чудо
Глава Центризбиркома назвала условия регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. Для участия в выборах с Навального должны быть сняты судимости, либо в стране должно измениться избирательное законодательство
автомобили
Колесо обеднения
Стоимость владения автомобилем за 2016 год существенно возросла по целому ряду статей. Одна из наиболее существенных статей стоимости содержания машины — потеря ею стоимости при перепродаже
Горячие новости
Московские власти потратят на празднование Дня города полмиллиарда рублей
Празднование Дня города Москвы в этом году обойдется столичному бюджету в 500 млн рублей. Такую сумму озвучил вице-мэр столицы по экономическим вопросам Наталья Сергунина
Горячие новости
Минтранс вернет верхнюю одежду в бесплатную ручную кладь
Глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова отметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы
Горячие новости
Работникам «АвтоВАЗа» ищут новую работу
Федеральный центр выделит властям Самарской области 430 млн рублей на поддержку поддержку сотрудников тольяттинского концерна «АвтоВАЗ». Данные средства предназначены на обеспечение занятости около 4 тысяч работников предприятия
Горячие новости
Тамбовский волк тебе индейка
Согласно заключению экспертизы, причиной гибели птиц стала «асфиксия в результате отека легких из-за большого скопления птицы в одном месте на почве испуга от пресмыкающегося, проникнувшего в корпус содержания птицы»
Горячие новости
На подсветку деньги есть, а на лекарства нет
Столичные чиновники заявили, что пациентов прикрепят к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом только если власти регионов перешлют годовой запас необходимых лекарств для этих пациентов
Горячие новости
Чиновникам разрешат получать подарки дороже трех тысяч рублей
Российским чиновникам разрешат получать подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли
мусорные полигоны
Второе дыхание «кучинской свалки»
Свалка – это юридическое лицо, организация с целым пакетом действующих долгосрочных договоров и контрактов, и закрыть такое предприятие можно исключительно через суд.
рейдерство
Узаконенное рейдерство или сто первый способ отжать квартиру
История эта началась, когда деревья в уютном столичном районе Нагатинский Затон еще были маленькими, на заливных лугах косили сено, а из окон новых девятиэтажек была видна деревня с коровами и петухами
Горячие новости
Что и следовало ожидать
Московское правительство утвердило список площадок, где начнется строительство первых домов для переселенцев по городской программе реновации жилого фонда Согласно этому списку, часть домов для жителей «хрущевок» построят на пустырях
Горячие новости
Щедрость - вежливость олигархов
Российский бизнесмен Роман Абрамович отдаст своей бывшей супруге Дарье Жуковой десятую часть своего капитала, что приравнивается примерно к одному миллиарду долларов. Такое решение бизнесмен принял сам, без всяких судебных разбирательств
Горячие новости
Альтруисты стране не нужны
В Омской области прокуратура заинтересовалась местным водителем, который бесплатно подвозит своих односельчан. Мужчина решил подвозить своих соседей по пути на работу, так как автобусное сообщение между несколькими селами и Омском давно отменили
Спорт
Второй нокаут «Спартака»
Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу — дерби между ЦСКА и «Спартаком» — завершилось поражением красно-белых. Открыв счет в начале второго тайма, действующий чемпион на чужом поле не смог удержать преимущество, пропустив в свои ворота два гола в течение одной минуты