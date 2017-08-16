Алексей Улюкаев назвал свое уголовное дело провокацией сотрудников ФСБ
Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина
Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Заседание перенесено в связи с отсутствием свидетелей. Суд отложен до 1 сентября.
Перед началом сегодняшнего заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провоцировании взятки. Экс-министр рассказал, что 15 ноября Сечин сам позвонил ему и позвал в офис «Роснефти» под предлогом обсуждения деятельности компании. Улюкаев по прибытию в офис госкомпании был задержан.
Экс-министр считает, что дача взятки была спланирована коррумпированными сотрудниками ФСБ, и пообещал предоставить доказательства.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, министр вымогал взятку в 2 млн долларов у руководителей «Роснефти» в обмен на выдачу положительного заключения о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
Представитель гособвинения в ходе судебного заседания уточнил, что Улюкаев якобы вымогал у Сечина взятку во время саммита стран БРИКС в Гоа. Глава Минэкономразвития угрожал не согласовать сделку по приобретению «Роснефтью» контрольного пакета акций компании «Башнефть».