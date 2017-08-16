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16 августа 00:16

Первый канал убрал из эфира программу «Пока все дома» из-за скандала с сиротами

Программа «Пока все дома» перестанет выходить в эфире Первого канала. Руководство государственного телеканала расторгло контракт с компанией «Дом», которая производила данную передачу

Фото: Tele.ru

Программа «Пока все дома» перестанет выходить в эфире Первого канала. Руководство государственного телеканала расторгло контракт с компанией «Дом», которая производила данную передачу. Причиной разрыва контракта стал скандал с денежными махинациями во время съемки рубрики о сиротах.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы брали деньги на съемку «видеопаспортов» детей-сирот, для которых снимали рубрику «У вас будет ребенок».

Телеканал провел внутреннюю проверку данной информации, которая показала, что компания «Дом» получала деньги за рубрику о сиротах одновременно от Первого канала, государства и спонсоров.

Источник РБК на телевидении также сообщил, что Первый канал уволил ведущего Тимура Кизякова из-за скандала и «испорченной репутации» программы.

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