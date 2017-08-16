Жительница Москвы через Верховный суд вернула право парковаться во дворе своего дома
Жительница Москвы в Верховном суде добилась права парковать свой автомобиль во дворе дома, в котором она проживает. Соседи на общем собрании собственников лишили женщину и членов ее семьи возможности оставлять автомобиль во дворе
Жительница Москвы в Верховном суде добилась права парковать свой автомобиль во дворе дома, в котором она проживает. Соседи на общем собрании собственников лишили женщину и членов ее семьи возможности оставлять транспортное средство во дворе дома за нарушение правил парковки. Автомобилиста обратилась в Верховный суд РФ, который встал на ее сторону и отправил дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию.
История началась с того, что собственники квартир в жилом комплексе «Эстетика» общем собрании решили поставить шлагбаумы на въезде во двор, чтобы ограничить доступ посторонним машинам. Истица, как и все жильцы, получила место парковки и ключи от шлагбаума.
Спустя некоторое время по решению остальных автовладельцев женщине и членам ее семьи запретили проезжать к дому и оставлять автомобиль во дворе. Санкции были введены по причине нарушения истицей правил парковки. Какие именно действия совершила истица, не уточняется.
Заявительница неоднократно пыталась решить конфликт с соседями мирным путем, но затем обратилась в суд. Мещанский суд, а затем и Мосгорсуд признали решение соседей законным. Тогда женщина обжаловала вердикт в Верховном суде.
По версии судов нижестоящей инстанции, нарушения прав москвички не последовало, так как доступ к своей квартире она имеет, а место для парковки автомобиля в обязательный «бонус» к квартире. Верховный суд указал, что собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. Какие-либо способы ограничения или лишения собственника помещения в многоквартирном доме такого права действующим законодательством не предусмотрены, сообщает РАПСИ со ссылкой на решение ВС РФ.