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автомобили
Яна Циноева
КоммерсантЪ
15 августа 14:34

Колесо обеднения

Личные автомобили обходятся гражданам все дороже

Фото: Blogger.com

По данным PwC, стоимость владения машиной продолжает расти — в частности, из-за увеличения цен на автомобили, топливо и страховку. Снижение ключевой ставки и удорожание подержанных машин в ряде классов сдерживают этот рост. Но в PwC считают, что личный автомобиль как актив будет обесцениваться на фоне увеличения спроса на каршеринг и такси. Эксперты соглашаются, но замечают, что деформация структуры спроса не повлияет на объем выпуска машин: замедление продаж физлицам компенсируется обновлением парков компаний, предоставляющих услуги альтернативного транспорта.

Стоимость владения автомобилем за 2016 год существенно возросла по целому ряду статей, говорится в докладе PwC «Стоимость владения легковым автомобилем в России», что лишь отчасти компенсируется снижением по другим параметрам.

Одна из наиболее существенных статей стоимости содержания машины — потеря ею стоимости при перепродаже. Цены на новые автомобили в 2016 году, по данным Росстата выросли на 6-8%. При этом за три года владения потеря стоимости автомобилей классов В (компактный), C (гольф), D (средний) и компактных кроссоверов составляет около 29–35%. Для среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников до 3 млн руб.— 37–42%. Наибольший процент стоимости в первые три года теряют автомобили бизнес-класса и полноразмерные внедорожники дороже 3 млн руб.— 49% и 43% соответственно. За 2016 год потеря стоимости снизилась на 2–3 процентных пункта в классах B, среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников дороже 3 млн руб. Стабильна доля потери стоимости по компактным кроссоверам и классу С. Во всех остальных классах она выросла на 1–3 процентных пункта.

Еще одна статья растущих расходов — топливо. С января акцизы на бензин класса «Евро-5» поднялись на 4%, до 10,5 тыс. руб. за тонну.

Еще более значительный рост наблюдается у акциза на дизельное топливо — на 28,5%, до 6,8 тыс. руб. за тонну. В PwC уточняют, что расходы на топливо в общей стоимости владения автомобилем различаются для рассматриваемых классов: чем дороже автомобиль, тем незначительнее для него затраты на топливо. Так, для автомобилей классов B и C расходы на топливо — это около 23–24% от стоимости владения, для остальных классов — 6–15%.

Снижается стоимость владения машиной, например, в рамках кредитной составляющей за счет уменьшения ключевой ставки. Так, если ставка по трехлетнему кредиту (с первоначальным взносом 50%) в 2015 году составляла 19–23%, в 2016 году — 16,1%, то на начало 2017 года она снизилась до 14,4%.

Немного сэкономить можно еще на одной существенной статье расходов в общей стоимости владения — страховании. Сейчас на него приходится 19–26% расходов, и за последний год доля затрат на страхование в общей стоимости владения снизилась на 1–5% по всем классам, за исключением компактных и среднеразмерных кроссоверов, для которых она не изменилась. В денежном выражении чем дороже автомобиль, тем дороже страхование, самые большие расходы по этой статье несут машины бизнес-класса и полноразмерные внедорожники.

Партнер PwC, руководитель отдела по сопровождению сделок Олег Малышев, утверждает, что из-за ежегодного роста стоимости владения личным автомобилем потребители все чаще выбирают альтернативу — каршеринг, райдшеринг или такси, ставшее более конкурентоспособным по цене способом совершения поездок. Он полагает, что в перспективе ценность автомобиля как актива будет сокращаться, а сегмент альтернативных видов транспорта — расти.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» согласен, что структура рынка с точки зрения потребителей действительно изменится. Спрос со стороны физлиц будет расти не так быстро в связи с развитием альтернативных видов транспорта, признает он, но уточняет, что для производителей такое замедление будет компенсироваться необходимостью более частого обновления автопарка все более востребованных компаний, занимающихся каршерингом, и операторов такси.

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