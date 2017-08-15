Минтранс вернет в бесплатную ручную кладь верхнюю одежду из-за возмущения пассажиров
Глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова отметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы
Министерство транспорта пообещало отредактировать новые правила провоза ручной клади в самолете, которые вызвали широкий общественный резонанс. В частности, ведомство Максима Соколова пообещало вернуть в бесплатную ручную кладь верхнюю одежду, но только зимнюю.
Глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова отметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы. Но если тяжелая зимняя одежда будет учитываться как ручная кладь, то возможен перевес.
«Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — рассказала Светлана Петрова, слова которой приводит «Медуза».
Представитель ведомства также отметила, что товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли Duty Free, будут взвешивать во время регистрации на рейс и учитывать в ограничениях по ручной клади. Но такие меры будут вводить только лоукостеры.
Напомним, ранее Минтранс подготовил поправки в Воздушный кодекс в связи с принятием закона об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных билетов. Поправки среди прочего уточняют правила провоза багажа, согласно которым авиакомпании должны разрешать брать на борт не менее 5 кг ручной клади. При этом из гарантированно бесплатной ручной клади исключили верхнюю одежду, ноутбуки, телефоны, фотоаппараты, зонты и букеты цветов.