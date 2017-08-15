На тамбовском предприятии от страха умерли около трех тысяч индеек
Согласно заключению экспертизы, причиной гибели птиц стала «асфиксия в результате отека легких из-за большого скопления птицы в одном месте на почве испуга от пресмыкающегося, проникнувшего в корпус содержания птицы»
В Тамбовской области на местном предприятии от страха умерли 2848 индюшек. Птицы скончались от страха, когда увидели некое «пресмыкающееся».
Инцидент произошел на предприятии ООО «Тамбовская индейка». Согласно заключению экспертизы, причиной гибели птиц стала «асфиксия в результате отека легких из-за большого скопления птицы в одном месте на почве испуга от пресмыкающегося, проникнувшего в корпус содержания птицы». Какое именно существо так напугало индейку, не уточняется.
В связи с происшествием страховая компания «РСХБ-Страхование» выплатило ООО «Тамбовская индейка» 1,57 млн рублей. По результатам рассмотрения предоставленных страхователем документов случай был признан страховым, сообщает Znak.com.
Всего на предприятии «Тамбовская индейка» насчитывается 660 тысяч птиц.